Jennifer Lopez y Rauw Alejandro suben la temperatura en ‘Cambia el paso’: ¿Canción del verano?

Jennifer Lopez ha hilado fino en su nuevo material. Cambia el paso es una apuesta tremendamente segura para camelarnos a todos este verano con un hit, y además, con la colaboración del artista urbano del momento: Rauw Alejandro. El tándem compuesto por la neoyorquina y el puertorriqueño está sonando fuerte y pretende repetir el éxito de temas como El Anillo (2018) o Baila Conmigo (2019).



Una canción liberadora, donde ella toma las riendas y se aleja del chico que le está haciendo la vida imposible. Con este tema, JLo quiere que pases páginas, que superes tu relación y que tu ex pase a la historia para que vuelvas a brillar. Justo antes del estribillo, la artista canta: Ahora le toca a ella / Tomarse la botella / Y salirse a divertir / And it goes like this. Toda una declaración de intenciones. Un tema para gritar y bailar, para desprendernos de toda la amargura que nos pudo causar nuestro ex.



En su nuevo videoclip, la diva del Bronx ha montado una fiesta audiovisual en la que no falta playa, bikinis, pasión, y mucho derroche de sensualidad. En él, aparece una Jennifer Lopez explosiva y apabullante por la que no pasa el tiempo y que a sus 51 años se come a cualquier hombre que se ponga a su lado.

En Cambia el paso, JLo vuelve a cantar en castellano, el idioma que capitaliza el sonido urbano que mueve el planeta.

Jennifer Lopez y sus otros retos profesionales

Además de la múisca, Jennifer López no deja de lado la interpretación, otra de sus grandes pasiones. A principios de año, confirmaba que estará protagonizando (y produciendo) The Mother, un nuevo thriller de Netflix, en el que se meterá en la piel de una asesina.

También para esta plataforma de contenidos audiovisuales, Lopez está trabajando en The Cipher, la adaptación de una novela de Isabela Maldonado, en la que encarnará a una agente del FBI tras los pasos de un asesino en serie.

Además, estamos apunto de verla en el filme Marry Me junto a Maluma y Owen Wilson, cuyo estreno está previsto para finales de este mismo año 2021 o principios de 2022.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Hace tan solo unas semanas conocimos la noticia de que la artista volvía a estar con su pareja de hace más de 17 años: el actor Ben Affleck. Tras romper con su anterior pareja, Álex Rodríguez, la prensa sensacionalista no pudo evitar seguir los movimientos de Jennifer López.

La primera vez que se vio a la cantante y al protagonista de cintas como Armageddon o Pearl Harbor fue en en el Parque Nacional de Yellowstone. El pasado mes de junio las cámaras de los paparazzi les captaron de cena romántica y en una actitud cariñosa y estas instantáneas fueron las que confirmaban su relación.