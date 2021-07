Rauw Alejandro, apoteósico: consigue el Nº1 con ‘Todo de ti’

¡Con qué autoridad se ha movido, en solo dos semanas, Rauw Alejandro por la lista! En el primer chart de julio situó Todo de ti, que partía como candidato, directamente en el podio (#3), y en su segunda semana ha dado los dos pasos necesarios para colocarse en el número uno. El puertorriqueño llevaba un tiempo tratando de conquistar al público español con sus canciones, y definitivamente lo ha hecho con este single que ya es historia de la música urbana latina. Su paso por nuestro país, que incluyó un delicioso concierto íntimo LOS40 Stage en una terraza de Madrid, dejó innumerables muestras del fervor que provoca en sus fans. Esta semana, de hecho, lidera las listas de ventas en España de álbumes (con Vice versa) y canciones (precisamente con Todo de ti).

Rauw Alejandro - Todo de Ti (Video Oficial)

Aunque había desfilado antes por la lista oficial de LOS40 (por ejemplo, con Tattoo remix, junto a Camilo), Raúl Alejandro Ocasio no había llegado nunca a la primera posición. No contento con haberlo logrado, esta semana se ha marcado un soberbio doblete: también figura con Tiroteo remix, junto a Marc Seguí y Pol Granch (#17). No puede ser más dulce el momento que atraviesa el latino de moda, ni más merecido este número uno. ¡Enhorabuena!