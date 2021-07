Jay Wheeler se une a JUHN en ‘Fragancia’, una canción romántica con sabor a Puerto Rico

No sé que hago buscándote

Si nadie me dice en donde estas

Tu recuerdo jugando con mi mente

Cuando te tengo, ahí mismo tú te vas

Pero ya yo lo entendí

No siempre en la vida uno tiene lo que quiere

Tal vez no eras para mi

Pero si supieras lo loco que me tienes

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

Bebecita, yo no olvido la fragancia de tu olor

El primer polvo fue rico

Y el segundo fue mejor

Y tú...

Como media me viraste

Abusadora, te subiste y no bajaste

De la machina,

Empieza otro siempre que termina

Que le hablen sucio, dice que eso le fascina

De una mujer así, dime quien se olvida

Y no te niego que detrás tengo unas cuantas

Pero eres tú la que me dominas y me encantas

La que se lo lleva completo a la garganta

Soy egoísta, no pidas que te comparta

Si tú sabes que

Ese cuerpito tuyo es mío

Aunque yo no te hice mujer

Yo sé bien que te acuerdas de mi

En donde quiera que estés

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

Te veo por Twitter

Y rápido me da con escribirte indirectas

Si

Puedo tener otros culos

Pero pa' mi tú siempre serás la correcta

Y, si me dejan como Pina, te comprometo

Y es que me enchulo ma' cada vez que te lo meto

Baby yo soy tuyo completo

Pensándote no me puedo estar quieto

No, No, No...

Te llamo pero no contestas

Dime si todavía estas dispuesta

Mi cama no es la misma si tú no te acuestas

Y sigo aquí...

Te llamo pero no contestas

Dime si todavía estas dispuesta

Mi cama no es la misma si tú no te acuestas

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

No hay quien te sustituya

Desde que tu olor en mi cama me dejaste

Tan rico me lo hiciste

Que por siempre en mi mente te quedaste

La voz favorita baby

Este ES Juhn

Jay Wheeler Jay Wheeler

El All Star

Jay Wheeler Jay Wheeler

Baby

Hoy ando con Jay Wheeler

Las estrellas siempre andan juntas

Ustedes lo saben ya

Montana The Producer

Jonniel

Nosotros tenemos la coneccion directa con Willy Wonka

Los dulces están de este lao