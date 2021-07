‘La niña de la escuela’ de Lola Índigo ya tiene respuesta masculina

¡Lola Índigo lo ha vuelto a conseguir! La andaluza ha conseguido posicionar una de sus canciones como uno de los temas del verano. ¡Y en tan solo una semana! La niña de la escuela, su esperadísima colaboración con Belinda y Tini se ha convertido en todo un hit.

Con un ritmo reguetón pop, una letra divertida que hace referencia al cuento del Patito Feo y un videoclip trabajadísimo, el éxito de La niña de la escuela solo acaba de empezar. Y es que el tema también se ha posicionado como una de las canciones más exitosas de TikTok en los últimos días. Todo gracias a un reto en el que los usuarios comparten sus fotos en el colegio para demostrar lo mucho que han cambiado.

¿Y qué pasa con los grandes hits? Pues que es cuestión de tiempo que surjan las versiones y, por supuesto, las respuestas a las letras. De este modo, en tan solo una semana, Lola Índigo ya ha podido escuchar algunas.

La respuesta masculina de La niña de la escuela

La primera que nos ha llamado la atención es la del usuario de TikTok, @RobertoLuch. El joven ha contestado a la cantante como si fuese aquel niño de la escuela que no hacía caso a la protagonista.

“Debo confesarte que siempre me gustaste. Solo me hice el duro para poder impresionarte. Estoy arrepentido de cómo era antes. Si te voy detrás ahora no es porque cambiaste. Es poque he cambiado yo y ahora soy mejor. Era un niño inmaduro que se enamoró”, canta el chico.

El estribillo, el joven lo cambia por la siguiente frase: “Tú eres aquella niña de la escuela, claro que mi corazón te recuerda. Ahora tengo el valor para decirte: ‘Oh, nena, Oh, nena”.

El remix de La niña de la escuela

También están las usuarias que se han animado a crear su propio remix de la canción. Y es una auténtica pasada. Es el caso de Ana Manecebo, quien parece una auténtica profesional cantando sus versos.

“Ahora que me ves en las listas me llamas. Desde pequeñita muy lista y sin drama. ¿Qué es lo que te llama? La fama, mi cuerpo, mi cara”, dice la joven.

Esta versión ha llamado la atención de la propia Lola, quien no ha dudado en compartir en sus historias la canción.

Sin duda, parece que La niña de la escuela va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo.