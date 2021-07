Álvaro Soler nos habla sobre su álbum ‘Magia’ y la experiencia de trabajar con su hermano Greg Taro

Los seguidores de Álvaro Soler están de enhorabuena. Su artista favorito ha lanzado Magia, su tercer álbum de estudio. Un proyecto que se ha fraguado durante años y que ha llegado a oídos del mundo con un repertorio muy variopinto.

En LOS40 hemos tenido la oportunidad de charlar con el artista acerca de este proyecto que ha cautivado a sus seguidores por completo. ¿Cómo comenzó a crearse? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con su hermano Greg Taro? ¿Y con Cali y el Dandee? Lo descubrimos.

Pregunta (P): Llega tu tercer álbum de estudio. ¿Cómo recuerdas el momento en que comenzaste a trabajar con él?

Respuesta (R): Pues buah, el primer momento… ni me acuerdo porque hay canciones que escribí hace tres años, donde aún no estaba pensando ni en este álbum. Es difícil definir ese momento. Yo voy haciendo canciones, no paro nunca. Me acuerdo del momento en que dije de poner un deadline, que es un momento clave. Ahí ya sabes que esto ya es serio. Me acuerdo que estábamos en Berlín y lo pensamos con todo el equipo y con Universal, y pensamos en la estrategia. Pusimos una fecha y a partir de ahí, a entregar a plazos como en la universidad.

P: Lanzas además canción con tu hermano Greg Taro: Diferente. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar juntos?

R: Pues muy bien y muy fácil sobre todo. Porque él vive aquí en Berlín desde hace un año y pico y como tengo el estudio aquí, le dije: "tío pásate mañana. ¿Te apetece colaborar? ¿Quieres cantar conmigo en esta canción?". Y me dijo: "buah, qué fino. De hecho, es la canción que más me mola de tu álbum. Me encanta, perfecto". Al principio no sabía qué me iba a decir. Se apuntó, nos pusimos ahí y estuvimos todo el día en el estudio y nada, la escribimos, la grabamos y para allá que fue directamente a Spotify.

P: Otros que están en tu disco Cali y el Dandee. Imagino que trabajar con otros referentes de la industria es siempre un placer. Cuéntame cómo fue.

R: Muy guay porque es una sinergia de ambos mundos. La producción, de hecho, no es tan latina porque la hemos hecho nosotros aquí y no es tan reggeatonera. Esto me mola porque la combinación de sus voces con la mía y con la producción y los instrumentos queda como muy mágico. Le da un toque bastante moderno a un género que se escucha tanto últimamente. Me ha hecho mucha ilusión poder hacer una canción con ellos. Llevaba cinco años esperando porque nos conocimos hace cinco años y nos dijimos: "oye, ¿por qué no hacemos una canción juntos?". Llegó esta canción y nos unió de nuevo.

P: ¿Cuál crees que es el concepto del disco?

R: Para mí es la esperanza porque en este último año y medio he visto que la esperanza es lo último que perdemos. Es muy importante porque nos da fuerzas para seguir. Vi el año pasado que la gente me escribía un montón diciéndome "Álvaro, ¿cómo es que no has sacado ninguna canción?". Dije "jo, yo quería tomarme un año para escribir y poder contaros más historias porque es que lo único que hubiese podido escribir ese año era sobre hoteles y aviones". Para mí el concepto del álbum es la esperanza y el sentimiento, y sentir canciones que entre sí igual no tengan mucho que ver, y cambiar. Hacer un álbum que sea con emociones para cada momento. Eso era un poco el objetivo, hacer un álbum que fuese así.

P: ¿Qué diferencias encuentras entre Magia y Mar de Colores?

R: Primero, que soy mejor músico. He aprendido. Al final, con la experiencia, los conciertos y el tiempo, tengo otra técnica tocando y escribiendo. Las letras también cambian bastante. Creo que al final me gusta hablar de otras cosas. Como personas vamos evolucionando y somos más curiosos. Una cosa que ha cambiado que antes no hice nunca es coleccionar instrumentos de diferentes países, llevármelos a casa y con la excusa de que era un souvenir para grabarlos en casa los tengo por ahí esperando al momento perfecto. Lo que hice fue grabarlos todos. Tengo una gata colombiana que lo compré en Bogotá y está en Hawaii. De hecho la flauta que se escucha al principio de Hawaii la toqué yo en casa intentando hacerlo bien, porque al final no soy gaitero, no soy flautista. Eso lo hacía de pequeño mucho. Me encantaban todos los instrumentos. Me encantaba probar un poco de todo. En Mar de Colores no tenía tiempo para hacerlo, y en este he podido hacerlo otra vez y me ha encantado poder experimentar con instrumentos nuevos y tener ahí el gusanillo de “¿me va a salir bien tocar esto o no? ¿O voy a tener que dejárselo tocar a un profesional?", que esa siempre suele ser la mejor opción, pero aún así me gusta probar.

P: Dices que hay canciones del disco que se crearon hace tiempo y otras que son más recientes. ¿Qué diferencias podemos encontrar en ellas?

R: Es curioso. Hay canciones que escribí hace mucho tiempo que ahora mismo tienen mucho sentido. Como que de repente parece que las haya escrito ahora. Por eso están dentro del álbum porque tiene sentido. Hay canciones que escribí hace tres años y que he vuelto a escuchar para seleccionar para el álbum, pero que ya no tiene sentido sacarlas en el álbum porque no hubiesen encajado bien. Las canciones que he puesto en el álbum todas tienen sentido con lo que yo quería contar y eso me ha hecho mucha ilusión. Las nuevas es verdad que las he escrito con mucho más tiempo. Quizás por eso hay bastante más variedad, porque he tenido más tiempo para experimentar con un montón de cosas, con un montón de ritmos, con guitarras, con melodías, con instrumentos nuevos, y eso me ha hecho mucha ilusión. Poder tener tiempo para componer, porque cuando estoy de gira me cuesta mucho. Yo no puedo componer cuando estoy de tour porque tengo que descansar. Estoy en otro mood totalmente distinto.

Álvaro Soler tiene claro que la música se ha convertido en su principal canal de expresión e inspiración. Y sus seguidores están dispuestos a seguir disfrutando de él.