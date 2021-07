Griff: “Es nuestro deber como compositores contar historias personales que conecten con otras personas”

Llega desde Reino Unido y a sus 20 añitos recién cumplidos se ha convertido en la gran revelación británica de este 2021. Algo que no es baladí, porque implica que está en una posición que tiempo atrás ocuparon algunos de los artistas ingleses más potentes de los últimos años, como Adele o Ed Sheeran. Por tanto, quédate bien con su nombre, porque ya está sonando por todas partes y viene dispuesta a seguir haciéndolo: Griff.

La cantante que en realidad se llama Sarah Faith Griffiths fue una de las grandes protagonistas en la última ceremonia de los Premios Brit, que reconocen a los mejores músicos procedentes del Reino Unido. Allí se hizo con el galardón a 'estrella emergente' (Rising Star) y la mismísima BBC la ha incluido entre sus mejores descubrimientos de 2021, dentro de un ránking anual conocido como BBC Sound Of.

Su canción Black hole se coló hace algunos meses entre las más escuchadas en las islas británicas, pero lo que no sabíamos entonces era que Griff guardaba un as bajo la manga en forma de mixtape (trabajo de estudio equivalente a un álbum), titulado One foot in front of the other. Y como queríamos conocer más sobre este proyecto, hemos charlado con la artista para que ella misma nos lo cuente todo.

Pregunta: ¿Qué quieres simbolizar exactamente con el nombre del mixtape?

Respuesta: One foot in front of the other es el nombre de una de sus canciones y creo que simboliza justamente el sentimiento adecuado. Todo el mixtape gira sobre esa historia de recuperación: cuando te rompen el corazón o sufres cualquier otro tipo de revés, según te vas haciendo mayor, sientes como que vuelves a caminar sobre una cuerda floja y que seguimos aprendiendo a caminar. Por eso en la carátula aparezco yo manteniendo el equilibrio en la cuerda floja: en cualquier momento puedes caerte. Es como que este año lo único que podía hacer era seguir poniendo un pie tras el otro.

P: Todas las canciones del trabajo fueron compuestas durante el confinamiento del pasado año 2020 en tu habitación. ¿Cómo viviste esa etapa?

R: Sí, aquí es donde básicamente escribí y produje todas las canciones; es como un estudio en casa. Y sinceramente fue difícil mantener la inspiración: escribí muchísimas canciones que no eran buenas y que nunca llegarían a entenderse, así que finalmente acabé eligiendo mis 7 canciones favoritas. He corrido durante todo el año para lanzar el mixtape, pero ha sido realmente complicado estar sola y aislada y componer canciones. Pero creo que esto me forzó a cavar más hondo y descifrar qué era lo que quería contar.

P: Teniendo en cuenta que durante el transcurso de la pandemia te has convertido en una artista de gran reconocimiento, ¿de qué forma dirías que ha cambiado tu vida en el último año?

R: La vida ha cambiado de verdad este año. En primer lugar creo que nos ha enseñado a todos qué es importante y qué necesitamos realmente en la vida, y muchas cosas que no necesitábamos antes. También ha sido raro ver cómo mi carrera ha crecido tanto durante el confinamiento, como que no me parecía real. Sí, todo ha cambiado demasiado y se ha vuelto demasiado ajetreado, pero no sé... Yo sigo aquí intentando escribir canciones, así que no creo que como persona haya cambiado tanto.

Ha sido raro ver cómo mi carrera ha crecido tanto durante el confinamiento

P: En pocas palabras, ¿cómo definirías tu estilo musical?

R: Si tuviera que describir mi estilo musical en pocas palabras, diría que es como... Pop experimental, quizás, con unas letras honestas y emotivas y unas melodías esperanzadoras. Y sí, afortunadamente son buenas canciones pop.

P: En el mixtape encontramos multitud de reflexiones sobre el amor, la familia, la vida..., e incluso una impactante historia sobre el miedo al cáncer en el tema Earl Grey tea. ¿A qué se debe que una chica tan joven tenga estas inquietudes?

R: Sí, creo que como compositora hay que ser introspectivo y tener multitud de pensamientos sobre muchas otras cosas aparte del amor. Y Earl Grey tea en concreto es una canción sobre dejar que los miedos te controlen, y exactamente trata de los miedos sobre la salud y el miedo al cáncer y cosas así, que es algo real e inquietante. No sé cómo salió algo así de mí, pero ocurrió en una noche, diría que en torno a la medianoche. Definitivamente es una de mis canciones más personales, pero creo que es nuestro deber como compositores contar historias personales, que con suerte puedan conectar con otras personas.

P: Si hay un nombre en la música relacionado con el tuyo es el de Taylor Swift. Has contado que su disco Fearless fue el primero que escuchaste, y más de una década después pudiste cumplir tu sueño de conocerla en los Brits. ¿Cómo fue ese momento tan emotivo?

R: Siempre he dicho que Taylor Swift es una de mis principales inspiraciones, alguien que realmente admiro como compositora y que pude conocer en los Brits, algo que fue sinceramente surrealista. Es una locura el gran apoyo que ha mostrado: ¡es como que no tenía por qué venir a conocerme! ¡No tenía por qué regalarme flores, conocerme o subirme a su Instagram! Y tampoco tenía por qué difundir mi mixtape cuando salió. Me siento completamente en deuda con Taylor, como creadora y una mujer increíble en la industria. Y por todo el cariño y el apoyo que me ha mostrado desde entonces.

Conocer a Taylor Swift en los Brits fue algo surrealista

P: También en los premios Brit conseguiste el galardón a artista emergente (Rising Star), que años anteriores habían logrado cantantes tan reconocidos como Adele, Sam Smith o Ellie Goulding. ¿Cómo de vertiginoso es pensar que estás ya caminando sobre los pasos de músicos tan grandes?

R: ¡Es un poco aterrador! Y trato de no pensar en la presión, pero hay veces que te llega y otras simplemente pienso cómo voy a estar yo a la altura de Adele o Sam Smith o todas las personas que también han estado nominadas, como Lewis Capaldi. Mucha gente que ha estado involucrada en este premio y es un poco escalofriante, pero trato de no pensar en ello. Y me siento realmente orgullosa de ser tan guay como para ser una artista emergente y ganar un Brit en plena pandemia. Creo que significa mucho más sabiendo que este año ha sido mucho más difícil destacar y trabajar duro.

P: Tu mayor éxito hasta la fecha lleva por nombre Black hole y con él fuiste top 20 en Reino Unido, además de defenderlo de forma espectacular en los ya mencionados Brits. ¿Cuál crees que es el secreto de ese éxito?

R: No sé... Creo que no es esa canción de desamor que cualquiera podría decir. La letra es realmente sincera y desgarradora. Espero que a la gente le haga sentir una emoción real. Además creo que la lanzamos en un momento en el que acababa de ganar el Brit y eso siempre te da una mayor exposición, así que creo que era la canción perfecta para ir emparejada a todo lo que estábamos consiguiendo. Es como que era el momento adecuado y que cada canción tendrá su propio momento.

P: A modo más personal, ¿en qué momentos de tu vida te has sentido engullida por un 'agujero negro' y cómo conseguiste salir de él?

R: Creo que puedes sentirte en un agujero negro muchos días, y que esa es la realidad de la vida. También que ese agujero es mucho más profundo unos días que otros. Y salir de él creo que es un poco complicado. Si eres capaz de conseguirlo, estarás mostrando una verdadera resiliencia. Sobre todo intento hablar siempre con amigos: creo que si te lo guardas para tus adentros y no lo hablas con nadie, ese aislamiento puede ser el verdadero desencadenante de que tu salud mental empeore. También intento mantenerme ocupada componiendo canciones para tener un propósito, una misión diferente cada día. Y sobre todo pensar que es algo temporal: si un día te sientes mal, nunca será permanente y las cosas cambiarán.

Si un día te sientes mal, piensa que no será permanente y que las cosas cambiarán Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Griff (@wiffygriffy)

P: Te podríamos definir como una artista polifacética. Solo en relación con este nuevo proyecto musical sabemos que has aprendido a utilizar una mesa de mezclas y a caminar sobre una fina cuerda, ambas en muy poco tiempo. ¿Qué más cosas dirías que se te dan bien?

R: La mesa de mezclas aprendí a utilizarla para los Brits, y a caminar sobre la cuerda floja para la carátula del mixtape. No tengo ninguna otra habilidad, ¡es como que ya lo he mostrado todo! Toco y compongo canciones, también sé caminar sobre una cuerda floja, o utilizar la mesa de mezclas. ¿Qué más habilidades tengo? Puedo introducir una manzana entera en mi boca. Si entráis en mi Instagram y miráis en el año pasado por estas fechas, lo veréis.

P: ¿Qué artistas de todo el mundo admiras especialmente en este momento? ¿Hay alguno que quizá no conozcamos y debamos hacerlo?

R: ¡Voy a mirar en mi Spotify! Me encanta, y no sé si lo conoceréis, un gran productor del Reino Unido llamado FRED. Ha producido para artistas como Ed Sheeran o Stormzy y ahora tiene un nuevo proyecto llamado Fred... Again. Toda su música me ha hecho como sentir algo por dentro. También me encantan Caroline Polachek, MUNA... Me es realmente complicado escuchar nueva música.

P: ¿Cuáles son tus planes (musicales o no) de cara al futuro más cercano?

R: Mi plan más cercano ahora mismo es irme de vacaciones la semana que viene (risas). Después tengo también planeado irme de gira. Haré un tour por Europa en octubre y tendré que averiguar cómo hacer un álbum también. Así que sí, muchos planes. ¡Estad atentos a todos ellos, y escuchad el mixtape si aún no lo habéis hecho!