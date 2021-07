¡Vuelve Pignoise! Conoce todos los detalles de su regreso

Los fans de Pignoise pueden estar tranquilos: el grupo no ha puesto punto final a su carrera, ¡ni mucho menos! De hecho, ¡están de vuelta! La semana pasada, la banda compartió un post donde escribían “Ha llegado el momento de decir adiós, después de tantos años juntos”. También borraron todas sus fotos de Instagram y quitaron la foto de perfil. Estos hechos hicieron que miles de fans se preguntasen si se trataba del final de Pignoise.

Pero no, la respuesta es no. No se trata del final del grupo que marcó a toda una generación. Es más, se trata de un nuevo principio. ¡Y es que Pignoise vuelve y lo hace por todo lo alto con un nuevo tema, tal y como te desvelamos en LOS40!

Se trata de Una sensación, una canción que da el pistoletazo de salida a una nueva era musical del grupo y cuya portada también hemos revelado en exclusiva. En ella vemos a un grupo de personas disfrutando de la adrenalina que supone subirte a una atracción de un parque temático.

Portada de 'Una sensación' / Pigonoise

De este modo, el grupo de grupo de Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo nos pondrá a cantar de nuevo. ¿Seguirán apostando por ese sonido pop rock con el que nos conquistaron hace años? De lo que sí se han despedido es de sus famosos ceditos, cambiándolo por otro nuevo.

Pignoise, una banda referente

Pignoise puede presumir de ser uno de los grupos referentes para toda una generación. Con ocho álbumes publicados, la banda lleva sonando desde 2002. Fue en 2006 cuando alcanzaron la fama nacional gracias a poner banda sonora a una de las series de moda: Los Hombres de Paco.

Los chicos no solo pusieron sonido a la cabecera, también nos emocionaron con sus temas en algunos de los episodios clave. ¿Quién no recuerda Te entiendo y la asocia a la historia de amor entre Sara y Lucas? La canción consiguió ser número 1 de LOS40 en 2007. Y es que no había sitio donde no se escuchase.

Pero su fama fue mucho más allá de aquella serie y el disco Anunciado en televisión se convirtió en todo un éxito, vendiendo más de 100.000 copias. No se quedó atrás su álbum Cuestión de gustos con hits como Sigo llorando por ti.

El último álbum que lanzaron fue en 2015, Lo que queda por andar. Lo hicieron bajo su propio sello y demostrando que seguían teniendo esa magia en sus melodías. Además, los chicos han estado anteriormente con Warner Music y Sony Music. Además, en su trayectoria tienen varias canciones para bandas sonoras como Sube a mi cohete de Space Chimps o varios temas de ¿Quién mató a Bambi?

Ahora, Pignoise vuelve con Una Sensación. ¿Volverán a sorprendernos y a tocarnos el corazoncito?