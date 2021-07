Camila Cabello, Julieta Venegas, Karol G y más artistas, movilizados en #SOSCuba

Artistas de diferentes rincones del mundo y de muy diferente condición se han movilizado a través de las redes sociales para pedir ayuda bajo el hashtag #SOSCuba para el pueblo cubano ante la crisis sanitaria que se ha desbocado por culpa de la pandemia de covid-19. Camila Cabello, Julieta Venegas, Karol G, Beatriz Luengo, Yotuel y más artistas han alzado la voz para denunciar la situación.

Una de las primeras en hacerlo fue Camila Cabello. La solista cubana ha hecho mención a las protestas en la calle por parte del pueblo cubano: "Hay una gran crisis ahora mismo en Cuba y necesitamos vuestra ayuda para difundirla. Las muertes por Covid están subiendo rápidamente y debido a la falta de medicinas, recursos, productos básicos e incluso comida, mucha gente está muriendo. Ahora mismo hay protestas simultáneas en más de 5 ciudades de Cuba. Nuestro bravo pueblo toma las calles para protestar por esta crisis humanitaria y la gente de Cuba necesita nuestra ayuda urgentemente. Por favor, difunde este mensaje posteando #SOSCuba para ayudarme a difundirlo y apoyar a mi gente. #SOSCuba #PatriaYVidaCuba".

Desde España, una de las primeras voces en alzarse ha sido la de Beatriz Luengo: "Terrible crisis sanitaria en Cuba. Los hospitales colapsados y sin recursos por el Covid mientras las personas encargadas del país no aceptan ayuda humanitaria de otros países por una cuestión de orgullo. Una vergüenza dejar morir personas por su orgullo. Por favor únanse al #SOSCUBA para alzar la voz por tantas personas que están sufriendo. Siempre con ustedes mi Cuba. #SOSCUBA. Para los que me preguntáis que está pasando en Cuba os comparto la mejor explicación de todas. La que demuestra que lo que está pasando es un tema humanitario. Para que el gobierno de Cuba deje ya la película de Netflix de conspiraciones, agencias que pagan desde el exilio, FBI, CIAS… es todo tan loco lo que inventan!!! Señores aquí les dejo la palabra de Sara. Yo no conozco CIAS ni AGENCIAS, yo solo conozco SARAS, que no pueden operarse de su ojo porque en los hospitales no hay medicinas ni condiciones mínimas para atender. Que en plena pandemia esperan 6 horas en una cola eterna con peligro de contagiarse con una mascarilla hecha en su casa con una tela para quizás conseguir algún alimento que llevarse a la boca, mientras los escasos alimentos que llegan a la isla se venden en DOLAR que es una moneda a la que SARA NO TIENE ACCESO. Que se le va la luz todos los días quedando horas en una casa a más de 40 grados de calor sin poder prender un ventilador. Qué se queda días sin agua ni para beber. Saras que todavía no tiene su dosis de vacunación porque ustedes (los del gobierno de Cuba) mientras tuitean se niegan a recibir ayuda desde fuera porque están tratando de vender la vacuna que inventaron mientras en sus despachos SE VACUNAN CON PFIZER. Esa es la única CIA, FBI, AGENCIAS que nos paga. Su dolor, el dolor de como ella miles de SARAS Y SAROS, de niños con un brote de sarna que dan ganas de llorar mientras no permiten ayuda humanitaria para recibir MEDICINAS porque le cuentan al mundo de una sanidad impecable que NO EXISTE. Así que como dice @residente dejen de contestar artistas que dan luz en sus redes sobre lo que pasa y escuchen a Sara por favor y hagan algo en vez de sacar los tanques a la calle a maltratar personas que solo piden Libertad, Patria y Vida. Gracias a todas las personas unidas a esta causa en todas partes ❤️ Sigan compartiendo el #soscuba".

A la cantante también se ha unido su pareja, Yotuel. El artista cubano ha hecho un llamamiento a la unidad del pueblo cubano y al ejército. Ricky Martin, por su parte, ha potenciado su perfil como altavoz para las protestas en las calles de Cuba: "Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en #Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA."

Karol G lanzaba un emotivo mensaje a través de Twitter: "Me rompe el corazón ver la situación de Cuba. Sigo viviendo el mismo dolor con mi país que amo como a nada y estoy aquí apoyándolos como en su momento personas de otros países apoyaron el mío. Al final todos somos uno Corazón incendiado#SOSCUBA Por un Cuba libre! Por nuestros países sean libres!". Julieta Venegas era mucho más directa: "Cuba nos necesita Hoy! #soscuba🇨🇺"

Otros músicos y artistas como Alejandro Sanz, J Balvin, Daddy Yankee y muchos más también se han sumado al hashtag #SOSCuba.