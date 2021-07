Gerard Piqué revoluciona Instagram con su nueva imagen

Es más que habitual: cuando una de las características más destacables de un hombre es su barba, se convierte casi en una tragedia cuando decide deshacerse de ella. El vello facial es uno de los requisitos que muchas y muchos buscan en sus parejas y lo cierto es que cuando a alguien le sienta bien la barba se nota mucho.

Por eso, el cambio radical de Gerard Piqué ha sorprendido a todos los usuarios de Instagram, donde el futbolista ha publicado una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. En lugar de su habitual barba, el defensa del FC Barcelona ha optado por un lavado de cara radical y se ha afeitado por completo la barba.

Con un rostro muy diferente al que ha lucido en estos últimos años, Piqué ha reconocido que se siente más joven con este nuevo look. Así lo ha expresado en su perfil de dicha red social, donde ha compartido con sus seguidores la imagen junto a la leyenda “Younger”. Rápidamente, la noticia se ha extendido a gran parte de la comunidad de Instagram, que ha comentado la foto en la que el deportista aparece poniendo morritos.

Varios de sus compañeros de profesión han querido comentar la hazaña de Piqué y no han faltado algunas apreciaciones de lo más originales. Sin ir más lejos, la de Iker Casillas, que ha jugado con la palabra que ha escrito el que fuera su compañero de la Selección española y ha terminado por añadir “Mounguer” a su muro de comentarios.

Otros futbolistas como David De Gea, Patrick Kluivert, o Ivan Rakitic han añadido sus comentarios a la imagen, gran parte de ellos con diferentes emoticonos de caras sonrientes, aplausos y sonrisas. Sin embargo, se ha echado en falta la respuesta de su esposa, Shakira, quien actualmente está de vacaciones junto a los dos hijos de la pareja.

La cantante se encuentra actualmente en la isla privada de Blue Lagoon, en las Islas Bahamas, pasando unos días junto a Sasha y Milan. Ha sido ella misma quien lo ha dado a conocer a sus más de 70 millones de seguidores, donde hace dos días compartió una imagen de los pequeños de espaldas junto a otros compañeros con la leyenda “My boys with Friends in the Bahamas”.