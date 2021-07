Halle Bailey anuncia el final del rodaje de ‘La sirenita’ con una foto como Ariel

La Sirenita es una de las películas Disney que más simpatía genera. Su banda sonora, sus paisajes de ensueño y sus divertidos personajes llevan enamorando a los niños y niñas de varias generaciones durante los últimos treinta años.

Ahora, por fin, podremos ver la película de acción real. Y cada vez queda menos para que podamos disfrutar del resultado. La cinta, que tuvo que parar su rodaje por la crisis del coronavirus en 2020, por fin ha terminado de rodarse. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Halle Bailey, la actriz que se ha puesto bajo las escamas de Ariel, lo ha confirmado.

La joven de 21 años ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la increíble experiencia que ha sido para ella participar en este clásico. Halle ha hablado sobre lo bien que se lo ha pasado dando vida a esta princesa. La cinta se ha rodado en Iver, Inglaterra y Cerdeña, Italia, consiguiendo recrear los espacios del film original.

Junto a las bonitas palabras que ha dedicado Halle a todo el equipo, ha compartido una imagen donde la vemos como Ariel en la orilla del mar en el atardecer. ¡Y está increíble! Vamos, que parece una auténtica sirena.

La experiencia de Halle como Ariel

Bailey, que forma la mitad del dúo Chloe x Halle junto a su hermana, ha empezado escribiendo lo importante que ha sido para ella toda esta experiencia:

“Y esto… es un resumen tras la audición de esta película cuando tenía 18 años para 19, hasta acabar de rodar durante una pandemia cuando cumplí 21. Finalmente lo conseguimos. Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor. Ha sido la experiencia complicada estar lejos de todo y de todos los que conozco, sentir dudas y soledad, pero también la libertar y perseverancia que he conseguido al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte”.

Además, Halle ha querido agradecer a todo el equipo por estos meses por ser tan “encantadores y talentosos”. Desde Jonah Hauer-King, que interpreta al príncipe Eric y con el que ha hecho muchas migas; hasta Jacob Tremblay, quien pone la voz a Flounder; asando por Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkadina y Daveed Diggs.

Con una increíble voz, una dulzura y una inocencia intrínseca, Rob Marshall, el director de la película, aseguró que Bailey era la actriz perfecta para dar vida a Ariel. De momento vamos a tener que esperar para poder ver la película completa y es que Disney no ha anunciado la fecha de estreno.