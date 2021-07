Charlie, el chico pop (in memoriam)

Cuando alguien cercano se va antes de tiempo, supongo que no todos los humanos experimentan el dolor de la misma manera. En LOS40 acabamos de perder a Charlie, que llevaba casi dos décadas en esta redacción. Ahora sabemos que el silencio, el suyo, es un dolor gigante y una pena difícil. A veces las palabras tampoco son eficaces en sosegar ese silencio.

Después de 18 años trabajando a su lado, siempre con la música como vínculo y testigo de nuestra amistad, intento secar las lágrimas recopilando una colección de canciones en memoria suya.

Ni es un ranking, ni son sus favoritas. Tampoco las mejores. Son simplemente las que recuerdo que le molaban. Aquellas que hemos visto juntos en concierto o las que hemos comentado cariñosamente con recuerdo o con sorpresa por ser novedad. Eso sí, son 40. Exactas. Como ese número que fue parte esencial de su vida y como esa marca a la que él contribuyó a crecer con su entrega absoluta.

Es muy complicado encontrar a alguien tan discreto como él. Lo era en mitad de una alborotada y agitada redacción. Quizá por ello recuerdo nítidamente el día que conseguí que posara ante la cámara junto a alguno de los numerosos artistas que visitan la radio. Todo lo que tuviera la firma de Alaska era su debilidad y ese tarde de 2008 bajó la guardia y se dejó fotografiar con sus admiradísimos Olvido y Nacho.

Dicen muchos de los artistas que admiro que no hay que explicar los significados de las canciones, que eso rompe gran parte del encanto. Pero, al no ser ni intérprete ni compositor, desvelaré algunas de las razones de estas seleccionadas

A partir de ahora será muy hard volver a escuchar cualquier tema de Pet Shop Boys o Erasure. Era un fan acérrimo de aquella música que escuchó de joven y que despertó en él su melomanía. También de esos nombres de los 80 y los 90 que venían directos de su admirado Reino Unido como los Culture Club del icónico Boy George. Además, mencionar las melodías irresistibles de Kylie o todo el poderío de George Michael a lo largo de su carrera. Y en nuestras charlas interminables sobre novedades musicales pude ver el equilibrio perfecto de su discoteca al apasionarse sin freno también con algunas de las novedades y los artistas que despuntaban cada temporada.

De hecho, a pesar de esa discreción militante, estoy seguro de que me perdonará por compartir algunas frases privadas de nuestras conversaciones en estos años y que recuerdo con total nitidez. Coloquial, pero directo, él es Charlie: "Scissor Sisters power!!!", "Whitney estará ahora mismo con Etta y Amy", "Qué genialidad rescatar Club Tropicana para este anuncio" o "Esta pienso ponérmela este verano en la costa Amalfitana".

¡Charlie, siempre serás uno de los 'Pop Kids'!

"Remember those days, the early 90s?

We both applied for places at the same university

Ended up in London, where we needed to be

To follow our obsession with the music scene

Wherever we went, whatever we did

We knew the songs

They called us the pop kids

'Cause we loved the pop hits

And quoted the best bits

So we were the pop kids

I loved you

I loved you

They called us the pop kids"

(Chris Lowe, Neil Tennant)