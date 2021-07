Arnau, ganador de ‘Masterchef 9’: “Ponemos excusas para no priorizar nuestros sueños”

Arnau París se ha alzado como el nuevo ganador de Masterchef España, en la novena edición. Una de las más "reñidas" y "complicadas" según los propios Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

El catalán, de 32 años, no había sido favorito hasta las últimas semanas en las que empezó a destacar por encima del resto. Y es que se convirtió en el rey de los fosos siendo uno de los que más pruebas de eliminación superó.

Finalmente, su talento como "comercial" al vender sus platos y su capacidad de aprendizaje hizo que su último menú conquistara a los jueces y al mismo Dabiz Muñoz. Sobre todo ello hablamos con él:

¿Cómo ha sido tu primer día tras la emisión de tu triunfo?

Es la hostia. Cuando lo vives es raro porque no eres consciente de toda la movida, pero materializarlo y ser consciente es bestia. Creo que lo de cumplir un sueño es la primera vez que me pasa. Así que de momento muy bien [risas].

Ha sido una de las finales y ediciones más reñidas, ¿por qué crees que ha ocurrido así?

"Que todo el mundo persiga sus sueños, porque todo es posible". ¡Felicidades! @ArnauMChef9 se convierte en el ganador de la novena edición de #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/cfG6KULG2s — MasterChef (@MasterChef_es) July 13, 2021

Éramos 70.000 apuntados al casting y pudieron exigir un nivel de cocina mucho más alto. El nivel y las ganas se disparó el estar reñido.

¿Por quién apostabas tú mismo que se llevara el triunfo?

Siempre dije que mi favorita era María. Una tía con ganas, con actitud, con talento y siempre fue mi ganadora. Pero al final yo he sido mejor [risas] no se lo he puesto fácil.

Fran también era otro de los favoritos en las redes, ¿qué tenía para conquistar a los espectadores?

Fran ha evolucionado mucho en la cocina y, además, ha caído muy bien porque es un currante, un padre de familia. Tiene un perfil simpático y mucha gente se ha podido sentir reflejada.

Entraste hablando de tus "8 apellidos catalanes", la final también fue de dos catalanes, ¿crees que la cocina catalana gusta más?

No tiene nada especial, la gracia de España es que se come muy bien en toda ella. Tenemos un nivel muy alto en la gastronomía y mucha riqueza cultural con platos deliciosos. Cada región tiene lo suyo. Y ha sido una final catalana porque tocó así, pero en mi menú había guiños hasta asiáticos. No nos podemos cerrar a lo que conocemos, es mejor tener una visión amplia de las cosas, en general, en la vida.

Una visión tan amplia que vienes de ser comercial de grifos...

He sido muchas cosas en la vida. La última comercial de grifos pero siempre he tenido esa pasión por la gastronomía, por cocinar y por comer. He renunciado a un trabajo estable, con proyección internacional y buen sueldo para adentrarme en un mundo incierto.

Muchos dicen que en otra vida serían algo pero son excusas para no priorizar los sueños. Al final esto ha sido la señala para dedicarme a lo que soñaba y agarrarlo por el cuelo y apostar hasta las últimas consecuencias.

¿Ahora tus planes profesionales estarán enfocados en la gastronomía?

Sí, ahora tengo un proyecto en marcha en Lleida, en la Masía familiar, se llama Molí de la Vansa. Allí estamos dando cenas, con menús degustación con maridaje y llevamos a la gente a conocer cómo hacemos el aceite y hasta hay propuesta de turismo rural. La idea es transmitirles esa pasión gastronómica en cada cucharada.

La final se grabó hace meses, ¿aún mantienes contacto con tus compañeros de edición?

¡Con muchos! Aquí en la Masía hicimos un reencuentro y hasta una prueba por equipos en cachondeo. Toni estuvo en mi casa, vi la final del programa con María y Jiaping. Nos llevamos muy bien.

¿Con Ofelia también?

Sí, con Ofelia también. Aunque ha habido tensión entre los dos, le tengo cariño y le quiero mucho. Al final es verdad que es una chica muy intensa, vivir con ella 24 horas no es fácil pero tienes que conocerte a ti y a los demás. Cuando te cansaba tomas distancia y hasta que se te pasa. Hay que tener psicología en estas cosas.

Así como otros concursantes de Masterchef han participado en otros programas de TV, ¿a ti te gustaría?

Ojalá me veáis en tres años en Top Chef, significará que he evoucionado y cumplido un sueño en toda su magnitud. Pero el resto no porque soy cocinero.