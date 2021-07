The Weeknd, Ed Sheeran, BTS, Demi Lovato y más se unen al mayor concierto de la década: Global Citizen 2021

Global Citizen 2021 ha esperado a este 13 de julio, Día Mundial del Rock, en el que se cumplían 36 años de la celebración del mágico y multitudinario Live Aid creado por Bob Geldof para anunciar un largo listado de artistas que se unirán al cartel del mayor concierto de esta década. The Weeknd, Ed Sheeran, BTS, Demi Lovato y decenas de artistas más se unen a los ya confirmados Coldplay, Billie Eilish, Miley Cyrus, Jonas Brothers...

Si hace algo más de tres décadas y media Londres y Filadelfia vibraban con espectáculos tan emblemáticos como el que Queen ofreció en Wembley, este Global Citizen va camino de convertirse en un más que digno capítulo que recogerá el testigo de lo que Live 8 consiguió en 2005.

Porque el objetivo de este macroconcierto será remover conciencias y recaudar fondos en los 6 continentes con actuaciones de artistas de todo tipo y condición en algunas de las principales ciudades del planeta. El próximo 25 de septiembre, el mundo cantará al unísono por un plan global para la recuperación tras la pandemia que se ha cobrado millones de vidas.

El objetivo de esta asociación se centra en cinco objetivos: poner fin al covid, poner fin a la crisis del hambre, retomar la educación, proteger el planeta y alcanzar la igualdad para todos. La campaña ya ha comenzado y cualquiera puede participar en ella: "Si podemos entregarles las vacunas a quienes las necesitan; hacer que los niños regresen a las escuelas; que todos tengan comida en su mesa; comprometernos a proteger el planeta, y realizar un progreso serio para alcanzar mayor equidad, estaremos en un lugar más fuerte para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de cara a 2030. Sin ellos, fracasaremos".

Global Citizen Recovery Plan for the world (Global Citizen Plan de recuperación para el mundo) ya ha comenzado aunque vivirá su apoteosis durante el 25 de septiembre en las ciudades de Lagos, Nueva York, París, Seúl y Sidney. Un macroevento de varias horas con los mejores artistas internacionales que se podrá seguir a través de las principales plataformas de streaming en todo el mundo.

El cartel de actuaciones no parece estar cerrado ni mucho menos, pero a estas alturas ya es una auténtica bestialidad que incluye, por orden alfabético, a Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Coldplay, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Ed Sheeran, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman, Deborra-lee Furness, Jonas Brothers, Idris y Sabina Elba, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Metallica, Miley Cyrus, Priyanka Chopra Jonas, Rachel Brosnahan, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, SuperM, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, Usher y Yemi Alade.

Varios conciertos para hacer historia en la música y que se convertirán en el mayor espectáculo de la década. Global Citizen 2021. 25 de septiembre.