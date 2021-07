5 remakes del mundo K-Pop

La música no tiene fecha de caducidad: una canción popular puede mantenerse como un 'himno' o un tema 'icónico' por mucho tiempo más. Este hecho suele ser visto en el mundo K-Pop cada vez que un artista muestra una interpretación de una canción considerada como 'old school', pero lo más llamativo son los remakes.

Be Natural

Red Velvet es una de las agrupaciones que re-popularizó una canción lanzada a inicios de la década de los 2000, específicamente, en el año 2014; el grupo de chicas, que aún se presentaban como un cuarteto femenino, presentaron su propia interpretación del tema Be Natural.

Originalmente, el tema fue lanzado en el año 2000 por S.E.S, el primer grupo de chicas de la compañía SM Entertainment. La nueva versión del sencillo, fue compartida como un tributo a la legendaria agrupación. En su versión, Red Velvet mostró una coreografía más compleja, y la participación de SR14B TaeYong, quien años más adelante fue presentado como líder de NCT127.

Come Back Home

En el año 2017, Seo Taiji & Boys, a quienes se les acredita como el grupo que dio inicio la primera generación K-Pop, celebró su aniversario número 25. En la época más popular de la agrupación, la música que se escuchaba tenía una fuerte base en el hip hop, y uno de los temas que mejor lo demuestra se titula Come Back Home.

22 años después, la popular canción volvió a aparecer en las listas musicales, pero esta vez, los intérpretes eran el septeto masculino de, en ese entonces, Big Hit Entertainment: BTS. Esta versión actualizada incluyó nuevos versos de rap, creados por la agrupación, y un ritmo moderno que trajo la canción de 1995 a la actualidad.

원더우먼 (Wonder Woman)

En el año 2019, Brown Eyed Girls presentó su álbum RE_vive. Este disco buscaba recordar la música que marcó la primera generación del K-Pop, entre los años 80 y 2000. Todas estas canciones dejaron una huella en muchas personas, incluidas las 4 idols del grupo femenino.

De las 10 canciones que conforman el disco, el sencillo que más se popularizó fue Wonder Woman. Originalmente, la canción lanzada por Jo Won Sun en 2003 como parte del filme Spring Bears Love. La interpretación del cuarteto femenino incluye un ritmo funk electrónico que la distingue del estilo sombrío del tema original.

Hello 안녕

El 31 de mayo de 2021, Joy, vocalista de Red Velvet, lanzó su primer álbum especial en solitario. Titulado Hello 안녕, el lanzamiento incluye 6 remakes de canciones clásicas de las décadas de los 90 y 2000.

El sencillo principal del lanzamiento, titulado Hello 안녕, es un tema de rock moderno, lanzado originalmente en 2003 por Park Hyekyung. En su letra, los artistas dan un mensaje esperanzador para olvidar el duro pasado y dar la bienvenida a un nuevo día. La versión de Joy muestra su voz fresca y dulce, armonizando con la alegre melodía.

니가 참 좋아 (I Really Like You)

El 26 de junio de 2021, el grupo femenino ARIAZ presentó el sencillo I Like U, un remake del tema I Really Like You del grupo de la primera generación del K-Pop Jewelry. Originalmente, la canción fue lanzada en 2003, marcando el regreso de Jewelry a los conceptos tiernos, pero sin hacerlo de una manera tan grande como su tema debut.

니가 참 좋아 (I Really Like You) trata sobre los fuertes sentimientos de las idols por una persona y, aunque ARIAZ no presentó un video musical con el tema, las idols de Jewelry sí lo hicieron en el pasado. El cuarteto femenino enfocó el significado del sencillo en el video musical mediante los intentos de las artistas por llamar la atención de un chico. Sin embargo, ninguna de ellas sabe que están interesadas en la misma persona, mientras que a este personaje le gusta otra chica.