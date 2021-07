The Cranberries, ECDL, Simple Minds y Justin Timberlake fueron Nº1 en julio con canciones de amor y optimismo

La segunda semana de julio ha dado grandes números uno en la historia de la lista de LOS40. Por la fecha en que lo lograron cabría pensar que eran típicas canciones de verano, pero las que Tony Aguilar recuerda en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola no responden exactamente a ese perfil. Sin ir más lejos, en 2020 el tema que lideró la lista coincidiendo con estos calores fue Some say, de la sueca Linnea Sodhal, más conocida como Nea.

Hace cinco años, Justin Timberlake recuperó la medalla de oro con Can’t stop the feeling, pieza central de la banda sonora de Trolls. Y hace diez, Pitbull seguía mandando en el chart con Give me everything, en el que colaboraban Afrojack y Ne-Yo. Sin ser canciones expresamente compuestas para la temporada estival, sus ritmos bailables y su tono optimista encajaban bien con la alegría propia de los meses vacacionales.

Dos clásicos del pop-rock español lideraron la lista en 2006 y 2001. Hace 15 años fue Besos, de El Canto del Loco. Tercer single de Zapatillas, se lanzó por San Valentín (su letra reivindicaba los sentimientos frente al postureo), aunque ya se ve que tuvo largo recorrido y en julio era la canción del momento. Y hace veinte, Nunca el tiempo es perdido, del insigne cantante y compositor barcelonés Manolo García.

Salvation, uno de los temas más rockeros de los irlandeses The Cranberries, fue número uno esta semana de 1996. ¡Cuánto seguimos echando de menos a su cantante, Dolores O’Riordan, que nos dejó en 2018 contando solo 46 años! Cerramos esta mirada al pasado con Let there be love, de Simple Minds, tema que también hablaba de amor y que fue número uno hace treinta años. La banda escocesa, con el cantante Jim Kerr al frente, rivalizó en sus inicios con U2 en popularidad; sigue en activo, y de hecho embarcada en una gira de 40 aniversario que pasará por España en verano de 2022.