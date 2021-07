Swedish House Mafia tienen nueva canción y nuevo disco casi una década después

Swedish House Mafia está de vuelta. Y no sólo a los escenarios como sucedió durante la gira del 2019. Ahora el trío de djs ha regresado por todo lo alto con nuevo proyecto musical. Su nueva canción que acaba de ser estrenada se llama It gets better y es el primer single de su nuevo álbum de estudio que verá la luz a finales de este año: Paradise again.

No será la única canción que Angello, Axwell e Ingrosso publiquen durante este mes de julio. La formación ya ha explicado que este regreso estará plagado de buena y nueva música que irán compartiendo poco a poco en los principales canales de streaming.

Y si la gente ha alucinado con It gets better, la segunda canción se llamará Lifetime y será la guinda a su vuelta. Casi una década de ausencia discográfica de uno de los grupos electrónicos que arrasó la pasada década en todo el mundo con éxitos como Don't you worry child o Save the world.

"Fue difícil, estamos envejeciendo, obviamente, y toda la burbuja del EDM para mí ha llegado a un punto en el que nadie se arriesga, para ser honesto, incluyéndome a mí. El perfeccionismo también nos mata a veces. Era como, ¿qué diablos hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Les damos otra versión de lo que hemos hecho antes? No tenemos idea de si a la gente le va a gustar [nuestra nueva música], pero estamos realmente orgullosos de lo que hemos hecho" ha explicado Sebastian Ingrosso sobre el retorno a Billboard, el medio especializado estadounidense que les ha seguido hasta Suecia para la presentación de sus nuevas canciones.

It gets better ya tiene videoclip que ha sido publicado en el canal oficial del grupo en Youtube. Dirigido por Alexander Wessely y con la fotografía de Erik Henriksson muestra a un grupo de personas en las sombras bailando al ritmo de la canción. Una metáfora de estos años de oscuridad y silencio para los amantes del grupo.

Ahora solo queda esperar para poder conocer más detalles sobre lo que el trío de djs tiene previsto en un futuro próximo. Si su disco ve la luz a finales de este 2021 y la pandemia va solucionándose nos espera un 2022 repleto de conciertos y actuaciones de Swedish House Mafia en todo el mundo incluyendo algunos de los mejores festivales de música electrónica.