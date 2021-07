Morat, Shakira, Don Patricio y Camilo con Shawn Mendes nos traen las novedades musicales de la semana

Llegamos al ecuador del mes de julio y nuestrxs artistas favoritxs saben muy bien que deben mantener el nivel para seguir haciéndonos vibrar con sus composiciones. En pleno verano, necesitamos esa canción que ponernos a todo volumen en la piscina, en el chiringuito de la playa o en el jardín de una casa rural, por lo que cada semana aparecen nuevas propuestas que puedan cumplir con ese cometido.

Hace 7 días fueron protagonistas BTS, Billie Eilish, Maluma o Bad Bunny, pero esta vez han dado paso a otra serie de músicos que nos regalan varias canciones perfectas para esta época del año. ¡Descúbrelas aquí!

Viernes 16 de julio

Morat, Cami - Simplemente Pasan. Los colombianos están de doble estreno esta semana, porque por fin tenemos ya aquí su nuevo disco, titulado igual que una canción que ya conocimos hace bastante tiempo: ¿A dónde vamos? De la mano de la chilena Cami, a la que ya hemos escuchado junto a artistas de la talla de Alba Reche, los chicos de Morat nos regalan este Simplemente Pasan con el que siguen fieles a su sonido melódico y romántico, en el que no podían faltar las guitarras.

Shakira - Don't Wait Up. Y no nos movemos de Colombia, porque el gran regreso musical lo protagoniza esta vez la de Barranquilla. Shakira está de vuelta 4 años después de lanzar su último disco, El Dorado, y lo hace con un sonido que ha sorprendido a todos sus seguidores. La artista vuelve a pasarse a la música disco, pero alejada de los ritmos latinos, sino que esta vez canta en inglés y le acompaña una producción electrónica cercana al deep house. Para crearla se ha acompañado de Emily Warren y de Ian Kirkpatrick, dos de los compositores más reputados de la música pop internacional.

Don Patricio - Ciao Bella. ¡Echábamos de menos al canario! El creador del éxito Contando Lunares es otro de los imprescindibles de cada verano y, aunque este año se ha hecho de rogar un poquito más, ya lo tenemos aquí con nuevos sonidos. Si hace unas semanas nos regalaba su colaboración con Marc Seguí llamada Malas Yerbas, ahora reaparece con el primer adelanto del que será su próximo disco de estudio. Se trata ni más ni menos que de un tango, eso sí, "con mucho flow", como no podía ser de otra manera.

Camilo, Shawn Mendes - Kesi (Remix). Hace apenas un mes desde que dio la vuelta al mundo la imagen en la que aparecían juntos Camilo, Evaluna, Shawn Mendes y Camila Cabello. Ya entonces sospechábamos que algo estaban tramando en lo musical, y no nos equivocábamos. Aquí está el resultado de esa reunión: una nueva versión del tema Kesi, incluido en el último disco del artista colombiano, y en la que el propio Shawn se anima con el español y canta su estribillo de forma espectacular. ¡Cómo nos gusta ver la amistad entre artistas!

Dani Fernández, Alberto Jiménez - Grace. El cantante hace equipo con el también manchego Alberto Jiménez, líder del grupo Miss Caffeina, para dar a luz un tema de pop-rock muy en la línea de los sonidos de ambos artistas por separado. Que no te engañe su título en inglés: la canción es en nuestro idioma y suena increíble.

Normani, Cardi B - Wild Side. Las dos cantantes norteamericanas han mostrado su lado más salvaje en esta colaboración, ¡y de qué manera! Ha sido justamente con un desnudo como ambas han anunciado el lanzamiento de la canción que las ha unido, y que por supuesto sigue la estela R&B que la que fuese componente de Fifth Harmony ha ido dibujando en su carrera en solitario. Una de las colaboraciones del verano sin duda.

Swedish House Mafia - It Gets Better. Ni más ni menos que 9 años han hecho falta para escuchar nuevo material del grupo de música electrónica compuesto por los productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello. Desde aquel mítico Don't You Worry Child, el trío se había dado un descanso para continuar con sus carreras en solitario (aunque Axwell e Ingrosso enseguida comenzarían a trabajar como dúo), solo interrumpido por una actuación conjunta en el Ultra Music Festival de 2018. La canción con la que han regresado se aleja de su anterior sonido, pero claro, mucho han cambiado las tendencias musicales desde entonces. ¡A nosotrxs nos suena brutal!

Fred de Palma - Tú Y Yo. Cruzamos el Mediterráneo para descubrir lo nuevo de Fred de Palma, un artista acostumbrado a regalarnos mucha música coincidiendo con el verano. El cantante italiano al que descubrimos junto a Ana Mena en Se Iluminaba ha creado un nuevo himno que recuerda al sonido electrolatino abanderado por artistas como Juan Magán. Otra canción perfecta para bailar muy cerquita del agua.

Danny Romero, Abraham Mateo - Aunque Lloraré. No dejamos los ritmos latinos aunque volvemos a España de la mano de un canario y un gaditano. Danny Romero y Abraham Mateo acompañan su habitual dembow con unas buenas guitarras españolas en la que es su gran apuesta veraniega.

Eva B - C-Control. La gallega sigue fiel a los ritmos ochenteros y a los sintetizadores, como ha vuelto a demostrar en este nuevo lanzamiento. Una canción para cuyo videoclip ha contado con algunxs artistas a los que conoció antes de entrar en la academia de Operación Triunfo, como Karina Soro, y que formará parte de un disco debut que saldrá en noviembre. ¡Seguro que a nosotrxs también nos hace perder el 'C-control'!

Tampoco podían faltar en la lista de novedades de la semana Tainy, Yandel y Saint Jhn con Si Te Vas; Pop Smoke y Dua Lipa con Demeanor; Vetusta Morla con Finisterre; Tones and I con Just A Mess; Anne-Marie con Beautiful; Clairo con Amoeba; Emilia y Duki con Como Si No Te Importara; Mabel con Take It Home; Paris Boy con Problemas (Remix) y Chvrches con Good Girls.