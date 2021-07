KSI, la nueva sensación británica, lanza disco All over the place con invitados: Anne-Marie, Craig David...

En los últimos años KSI se ha convertido en uno de los nombres más habituales de las listas de Reino Unido. Olajide 'JJ' Olatunji, nombre real de este artista británico, es una de las nuevas sensaciones de las islas británicas. Con más de mil millones de reproducciones en las diferentes plataformas de streaming y una gira en 2021 cuyas entradas agotó en segundos, acaba de lanzar su segundo proyecto musical.

Su nuevo álbum de estudio lleva por título All over the place y cuenta con colaboraciones de artistas tan importantes en la escena musical inglesa como Craig David, Anne-Marie, YungBlud y Polo G. Holiday es el single más reciente estraído de su segundo elepé y ya supera los 50 millones de reproducciones siendo el #2 de las listas brits. Este LP ha sido producido ejecutivamente por Mams Taylor.

All over the place es, como decía, el segundo trabajo discográfico de KSI que recoge el testigo de su exitoso debut Dissimulation. Las cifras de ventas de ese anterior álbum le convirtieron en el artista más vendido del Reino Unido en 2020 según indica la nota de prensa de su compañía discográfica.

"Estoy súper emocionado de que la gente escuche este álbum. He mejorado en todo lo que hice con Dissimulation. La interpretación ha mejorado. Las letras han mejorado. Los ritmos tienen más capas para, soy mucho más experimental, estoy mucho más cómodo en el micrófono, etc. Este álbum refleja mucho trabajo duro y pasión combinados y estoy muy orgulloso de lanzarlo" explica KSI.

Coincidiendo con el lanzamiento del álbum, KSI organizará un evento global de presentación, The KSI Show el sábado 17 de julio, transmitido por Moment House y en asociación con Proper Loud, MBA Live. El exclusivo espectáculo multidimensional incluirá un elenco estelar de estrellas invitadas, artistas sorpresa, bailarines, acrobacias y artistas y el solista interpretará un popurrí de algunas de sus canciones más importantes con canciones de toda su discografía, incluyendo Really Love, Don't Play, Lighter...