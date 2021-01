Don't play, lo nuevo de Anne-Marie

Anne-Marie comienza con mucha fuerza el 2021. El próximo viernes 15 de enero presentará a nivel mundial su nueva producción musical. Don't play es el nombre de su nueva canción en la que ha colaborado con KSI y Digital Farm Animals.

Anne-Marie confesó que había compuesto casi dos docenas de canciones para su próximo álbum de estudio. Temas con los que intentará cosechar el mismo éxito que lograra con temas como Ciao Adios, Rockabye, Friends o 2002.

Hasta el momento ya hemos podido escuchar Birthday y To be young junto a Doja Cat. En teoría fueron los dos primeros sencillos que vieron la luz en el primer semestre de 2020 como adelanto de un álbum de estudio, el segundo de su carrera, que iba a llegar a finales de ese mismo año.

Sn embargo la situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial ha modificado los planes de la cantante británica y de su compañía discográfica que parecen haber trasladado a este 2021 la publicación del sucedor de Speak your mind.

KSI, Digital Farm Animals o Doja Cat no serán los únicos colaboradores de este trabajo que de momento no tiene título conocido. Durante una entrevista exclusiva con LOS40, Anne Marie reconoció que fue un placer colaborar con Delacey y Oak: "Fue alucinante trabajar con ellos. De hecho he estado escribiendo con ellos un disco entero así que muchas de las canciones que escucharéis llevan su sello. Creo que me abrieron una nueva puerta a la música. Me inspiraron muchísimo para el segundo disco".