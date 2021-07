Shakira se convierte en una surfera en su nuevo vídeo ‘Don't Wait Up’

Lo estábamos pidiendo a gritos y al diosa nos ha escuchado. Shakira ha vuelto a la música por todo lo alto con nuevo single. Se trata de Don’t Wait Up, una canción en inglés donde la artista apuesta por un sonido disco que engancha desde el primer momento. Dejando de lado el sonido más reguetón en el que ha trabajado en los últimos años, la de Barranquilla ha querido apostar por Ian Kirkpatrick en la producción.

Puede que su nombre no te suene, pero se trata de uno de los nombres más solicitados de la industria musical del momento. Y es que se encuentra detrás de algunas de las canciones que más han triunfado en los últimos años. Back To You, Don’t Start Now o New Rules son algunas de las canciones en las que ha trabajado.

De este modo, Shakira se suma a la moda de rescatar los sonidos disco de los ochenta y noventa en esta nueva etapa. Y tenemos que reconocer que nos gusta mucho el sonido final.

Para la letra, Shakira ha apostado por una oda a la vida, donde quiere recalcar la importancia de vivir el momento.

Un videoclip a prueba de olas

Por supuesto, el regreso de Shakira tenía que venir marcado de un videoclip por todo lo alto. La colombiana ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con una fiesta visual.

Shakira aparece como una auténtica surfera, cogiendo olas enormes y deslizándose por la superficie del mar como una profesional. Sin duda, parece que la artista le ha cogido el truquillo a esto del surf.

En unas aguas de color azul turquesa, al principio del vídeo vemos a la diva pop como una auténtica sirena mirando el mar. Más adelante, las imágenes haciendo surf se combinan con las de una fiesta disco donde sigue unos pasos de baile. Esto huele a viral de TikTok.

Junto al anuncio de que el videoclip ya está disponible, Shakira ha compartido en sus redes sociales cómo fue su experiencia grabándolo. Y sí, parece que se divirtió tanto como aparenta en el vídeo:

“El vídeo Don’t Wait Up fue muy divertido de grabar, bailando y surfeando toda la noche. Gracias a todos los que trabajaron tan duro para hacerlo realidad. Espero que disfrutéis viéndolo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo”.

Shakira ya nos enseñó sus avances con el surf

Hace tan solo un mes, Shakira nos dio una pista sobre este nuevo vídeo. La artista compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 70 millones de seguidores y seguidoras, unas imágenes surfeando en el parque de Wavegarden de Gipuzkoa. ¿Estaría ensayando para su videoclip?

Además, tal y como compartió, no es el único miembro de su familia que le ha cogido el gustillo a esto de ponerse encima de la tabla. Su hijo Sasha también está aprendiendo a surfear.

“Sasha con sus amigos y profes Kai y Hans después de su primera lección de surf”, escribió la estrella del pop junto a una bonita imagen donde vemos al mayor de sus hijos sonriendo. Sin duda, parece que este deporte ha llegado a la vida de Shakira para quedarse.