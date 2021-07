Luis Fonsi: “Myke Towers tardó 10 minutos en escribir sus versos en ‘Bésame’”

Luis Fonsi empezó el verano por todo lo alto: sacando un temazo pegadizo junto a Myke Towers. Hablamos, por supuesto, de Bésame. Una canción donde el puertorriqueño vuelve a apostar por los ritmos latinos que tantas alegrías le han dado en los últimos años. Para la ocasión, la estrella musical se ha unido a uno de los artistas urbanos del momento: nada más y nada menos que Myke Towers.

Ahora, para contarnos todos los secretos de esta colaboración, Luis Fonsi se ha acercado a los estudios de LOS40 Urban para charlar con Paula Dalli.

“Me encanta lo que hace Myke. Está rompiendo. Todo lo que toca le añade una magia increíble. Yo soy fan de esta nueva ola urbana y me encanta cómo se mezcla con mi sonido más pop”, cuenta el artista sobre por qué decidió colaborar con Towers.

Además, Luis nos confiesa que desde el primer momento que escribió la canción tuvo en mente al artista para colaborar. “Eso es bueno y malo, porque si el artista no se mete en la propuesta… no fue el caso”, confiesa.

Myke terminó su verso en 10 minutos

Una de las cosas que le llamó la atención a Luis Fonsi fue el increíble talento de Myke para componer sus versos. Y es que solo tardó unos minutos en hacerlo:

“Me habían hablado de lo rápido que era. Esa noche que grabamos la canción en el estudio juntos. Llegó, cogió una libreta, se puso en una esquina y te juro que en diez minutos tenía su verso escrito. Sin cantar una nota. Y así mismito me dijo que prenderá el sonido que grababa. Yo había alquilado el estudio durante seis horas y en 18 minutos habíamos terminado. Nos quedamos unas horas de fiesta en el estudio”.

Luis Fonsi también ha hablado sobre sus hijos. Paula ha querido saber si los peques tienen pasión por la música como su padre. “No sé si seguirán mis pasos. Son tan chiquitos y quiero que sean niños y se crien en un ambiente super normal. Voy a dejar que ellos decidan. Obviamente la música está super presente en su día a día”, ha dicho el artista. “Pienso que algo van a absorber, pero yo quiero que sean felices, disfruten y se dediquen a lo que quieran”, ha continuado explicando.

Lo que más le gusta de España

Luis Fonsi adora España. Y es que, además de llevar años viniendo aquí, su mujer y sus hijos son españoles. El artista se ha reído cuando le hemos preguntado qué es lo que más de menos echaba de Madrid: “Las croquetas”.

“Yo soy muy amante de esta ciudad, de España, de la gente, del clima, de la cultura, de la comida… mi esposa y mis hijos son españoles. Y estar aquí es estar en casa. No es como cuando estoy en otros países que me tengo que quedar en un hotel. En este caso, no me importa quedarme el tiempo que sea”, ha asegurado el artista.

Dale al play y disfruta de la entrevista completa de Luis Fonsi.