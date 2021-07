Emma García, impactada con el desnudo de Torito en ‘Viva la vida’

En Viva la vida reina un ambiente de alegría y sentido del humor que a veces choca con las disputas que mantienen algunos de sus colaboradores. Pero si hay uno de ellos que logra sacar la sonrisa de todos es Torito. Nunca se sabe con qué va a sorprendernos y con qué disfraz aparecerá para demostrar que lo del sentido del ridículo no va con él.

Este fin de semana apareció con una túnica, con la intención de quitársela y mostrar su cuerpo serrano. Era su forma de callar bocas. “Yo no me iba a desnudar, pero la semana pasada dije que era el Día Mundial del Nudismo, no dije nada más, solo eso, y por las redes, más de uno ha dicho, ‘no tendrás valor de desnudarte por lo gordo que estás’. Pues mira, este cuerpo es mío y me ha costado muchas parrilladas tenerlo”, aseguraba entre gritos, como es costumbre en él.

Pero antes de decidir si hacerlo o no, la presentadora, Emma García, fue la primera elegida para ver lo que había bajo esa túnica. “Mira que he visto cosas en mi vida, cosas y cosas y cosas, pero juro que no he visto una cosa así, ni esperaba verlo tampoco. Ni en mi despedida de soltera… Estoy impactada”, confesaba tras echar un vistazo.

Un desnudo para todos

Torito le preguntaba a la presentadora si autorizaba que el resto de España viese lo que a ella le había dejado tan impactada. “Pues tengo mis dudas”, contestaba Emma. Antes de tomar una decisión, Carmen Borrego también veía lo que escondía la túnica. “Me parece muy fuerte. No había visto una cosa así en mi vida”, aseguraba.

Y claro, con semejante hype, la joven del equipo, Alejandra Rubio, pedía ser la siguiente. Torito volvía a abrirse la túnica y la hija de Terelu Campos no podía dejar de reírse. “¿Impresiona o no impresiona?”, le preguntaba Emma.

“Yo sólo voy a decir una cosa, no me lo imaginaba”, respondía Alejandra. Ya todos estaban pendientes del desnudo de Torito que aseguraba que “lo prometido es deuda, desnudarse en España no es una cuestión de kilos, es cuestión de lo que se lleva en el interior. Esto va de actitud”, decía antes de pedir la canción que le gusta y dejar a todos impactados.

No queda más que desearle un ¡Feliz verano!