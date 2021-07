Andrea Gasca confiesa los kilos que ha ganado tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones se ha convertido en la nueva cantera juvenil de Mediaset que nos deja nuevos personajes con cada edición. Acaba de terminar de rodarse la cuarta temporada y un especial con algunos de los participantes que conocimos en las anteriores ediciones. Y sí, parece que hay ganas de verlo. Pero mientras, nos quedan los que ya pasaron por esta experiencia y ahora disfrutan de su condición de influencers.

Es el caso de Andrea Gasca, una de las que más ha dado que hablar en varias de sus entregas. La conocimos en la primera edición cuando llegaba a la isla enamorada de Ismael. Pero no pudo resistirse a la tentación y cayó rendida ante los encantos de Óscar. Una vez acabado el programa y de regreso a España esa nueva relación que surgió en el paraíso, no fructificó.

Pero ahí no acaba su trayectoria con el programa porque Andrea regresó a la isla, en esta segunda ocasión, como tentadora. Salía nuevamente emparejada del programa, esta vez con Christian, el chico que vio cómo Melodie, su novia, encontraba un sustituto.

Pero lo Andrea y Christian tampoco tuvo final feliz y una vez en nuestro país, llegó a su fin. Ahora vuelve a estar enamorada de un modelo más joven que ella. Se ha convertido en toda una influencer y triunfa en OnlyFans.

Nuevo cuerpo

Y en una de sus últimas rondas de preguntas y respuestas en los stories de su Instagram hemos podido conocer los cambios de peso que ha sufrido su cuerpo tras el paso por el programa. Y no, no ha adelgazado, que no ha estado en Supervivientes, sino que ha engordado, concretamente, “7 kilos de felicidad”.

Ha reconocido que “el año pasado pesaba 47 kilos. Estaba demasiado delgada y llegué a pesar 54 kilogramos. Engordé 7 kilos de felicidad. Ahora peso 51/52 kg". Y parece que está encantada con este nuevo peso aunque no ha dado detalles de qué ha provocado ese aumento de kilos.

Desde luego sabe sacarle partido en sus redes sociales donde exhibe su cuerpo en bikini ahora que ha llegado el verano. Una etapa que disfruta rodeada de lujos y glamour. Está claro que esta nueva vida le ha sentado muy bien.

Y tampoco es que se observe mucho cambio en su cuerpo pese a esos 7 kilos y es que sigue estando muy delgada y puede seguir presumiendo de un cuerpazo que no pasa desapercibido.