La isla de las tentaciones ha dado a conocer a muchos tipos de concursantes: los infieles, los que lloran, los que huyen de las hogueras… pero si hay algo que está siendo común a la inmensa mayoría de ellos, independientemente de la edición a la que pertenezcan, es su afición por la cirugía estética una vez han salido del reality de Telecinco.

La última en haber hecho público su próximo retoque ha sido Andrea Gasca, que participó como novia de Ismael en la primera temporada y regresó como tentadora en la segunda, en la que consiguió que Cristian cayera rendido ante sus encantos.

“Me habéis preguntado muchísimo que para qué he venido a Turquía realmente. He venido para hacerme una cirugía”, desvelaba la propia Andrea a través de sus stories de Instagram, después de que hace unos días ya hubiera anunciado sus planes de volver a pasar por el quirófano. Pero, ¿qué va a hacerse Andrea exactamente? La extentadora va a someterse a una lipo vaser, también conocida como liposucción de alta definición, ya que, tal y como ella misma ha afirmado quiere mejorar su aspecto físico porque aunque es muy delgada “ha cogido unos kilitos” durante los últimos meses y quiere recuperar “la figura que tenía antes”.

A Andrea de 'La isla de las tentaciones' le llueven las críticas

Un viaje que le ha costado más de una crítica a Andrea y por motivos muy distintos. Por un lado, están todos aquellos que no entienden cómo ella ha podido viajar hasta otro país para realizarse una operación de estética en plena pandemia y cuando las restricciones de movilidad están en el punto de mira. Por otro, quienes no paran de repetirle en su Instagram que se ponga la mascarilla. Y, por último, todos aquellos que no comprenden que Andrea, con el físico que tiene, esté dispuesta a pasar por una cirugía como una liposucción que, a opinión de muchos, no necesita.

“Que ella pueda irse a Estambul a hacerse una lipo y yo no pueda ir a ver ni a mi familia... no tiene sentido, esto deja mucho de que hablar”

“No nos traigas la variante turca por favor!”

“Me encanta, esta gente de viajes, fiestas etc, y los demás encerraos”

“Ponte la mascarilla!! Irresponsable.”

“Una lipo dnd x dios? Se nos está pirando la cabeza con querer parecerse a la Barbie”

“Nunca entenderé muchachas jóvenes de veintipocos años retocándose cuando no lo necesitan para nada… Como sigas por ese camino vas a parecer la doble de la Duquesa de alba o terminarás haciendo un dúo con la Leti Sabater.”

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Andrea Gasca habla abiertamente sobre alguna de sus operaciones de estética, ya que, hace algunos meses compartió el resultado de su segunda cirugía de pecho. Una afición por los tratamientos a la que se han unido recientemente algunos de los concursantes de la tercera edición de La isla de las tentaciones como Lucía con su tratamiento de cejas; Isaac, que decidió corregirse las ojeras; o, Marina, que optó por una corrección en los párpados.