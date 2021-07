El cambio de Lara Álvarez con flequillo

Lara Álvarez es una de las presentadoras que más tendencia marcan, sobre todo en verano, ya que su aparición estelar anual es con la emisión de Supervivientes en Telecinco.

Ya lleva 7 años al frente del reality y sus biquinis, bañadores y complementos playeros son inspiradores para muchas.

Pero no podemos olvidarnos de su pelo que también va cambiando gala a gala, con peinados a lo Lara Croft, otros más asalvajados, más largo, corto, coletas, trenzas y melena al viento con todas sus formas posibles.

Eso sí, desde hace años muestra su frente despejada, sin apostar por el flequillo. Sin embargo, hubo una época en la que Lara sí lo lució.

estoy q lara álvarez salió con sergio ramos - https://t.co/GMY9YMgnxP — A💍 (@blairxsuescun) July 17, 2021

Era cuando salía con Sergio Ramos en 2012 - para sorpresa de muchos que no recuerdan el noviazgo o lo habían olvidado-. Ella mantenía su pelo lacio, castaño pero con un flequillo cortado de forma recta sobre la frente.

Lara Álvarez / Mediaset

La misma época en la que fichó por Deportes Cuatro y también hizo un https://los40.com/los40/2021/07/19/bigbang/1626689193_499690.html, con ese look. Pero parece que no le convenció del todo porque no ha vuelto a cortárselo desde hace más de 9 años.