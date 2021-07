Alessia Cara adelanta su tercer disco con 2 nuevas canciones: Sweet dream y Shapeshifter

Alessia Cara está a punto de poner fin a dos años sin nuevo material de estudio. Y su regreso a la actualidad musical está siendo por todo lo alto. Todo ello gracias al estreno de sus dos nuevas canciones con las que adelanta su tercer proyecto discográfico previsto para este año.

El sucesor de The Pains of Growing no tiene nombre oficial confirmado de momento pero sí los dos primeros hits que ya están haciendo las delicias de sus seguidores. La canadiense ha presentado Sweet dream y Shapeshifter, dos temas que ahondan en su versalitilidad.

"El tema de la dualidad es recurrente en este próximo álbum, así que tenía sentido lanzar dos canciones para presentar ambos extremos del hilo. La primera cara es Sweet dream que representa las dificultades y la impotencia que rodean mis últimos años. Trata del insomnio y de los obstáculos por los que pasa mi cerebro por la noche mientras se supone que estoy dormido. Nunca es divertido. En el lado opuesto está Shapeshifter que es ingeniosa y sofisticada de una manera que siento que representa las partes más maduras y alegres del álbum. Tuve que pasar por mucho dolor para recuperar mi equilibrio y esta canción se siente inquebrantable, a pesar de que no trata de las cosas más felices" ha explicado la propia artista durante una entrevista en un programa presentado por Annie Mac en BBC1 y en un comunicado oficial.

Alessia Cara ha presentado videoclip para el primero de sus nuevos singles, Sweet dream, pero no para el segundo por lo que tendremos que seguir esperando la propuesta audiovisual que nos mostrará en Shapeshifter. La cantante ya anunció que será el próximo 23 de julio cuando podamos ver su estreno.

De momento no existe más información sobre el posible nombre de este nuevo disco ni sobre la fecha de lanzamiento de este nuevo trabajo tras sus exitosos elepés Know-it-all (2015) y The pains of growing (2018). La solista cumplirá así con su tradición de publicar un disco cada tres años desde el inicio de su carrera musical. En el pasado 2019 Cara lanzó un EP llamado This summer con el que lanzó algunas canciones que después reversionó en formato acústico.

“Está siendo un año muy reflexivo” aseguraba Alessia Cara el pasado año en 2020 y seguro que su nuevo álbum de estudio estará muy marcado por la pandemia.