Inma Campano y Julen abandonan el pisito de ‘Solos’ porque Mediaset decide clausurarlo a causa del covid-19

El pasado 1 de julio Inma Campano y Julen entraron a convivir en el pisito de Solos, el reality de MiTele Plus. Muchos la conocieron a ella tras su paso por La isla de las tentaciones 2, el programa del que salió con su novio, Ángel, tras una hoguera de confrontación que nos hizo pensar que eran una pareja unida. Pero lo suyo duró poco una vez de vuelta en España.

Él, se ha convertido en uno de los personajes de este verano tras convertirse en el tercero en discordia en la relación de Tom Brusse y Sandra Pica. Al final, todo nos lleva a La isla de las tentaciones.

El caso es que ambos inquilinos no eran desconocidos. Tuvieron sus más y sus menos en Mujeres y hombres y viceversa. Ahora, en esta convivencia han demostrado tener una gran complicidad e, incluso, han llegado a besarse delante de las cámaras.

Él llegó a confesar que se había liado con Sandra una vez que volvió de Honduras tras romper de esa manera tan ambigua con el que era su novio. Inma, le ha aconsejado mucho sobre este tema. Y entre confidencias han ido avivando una llama que ya existía cuando él era tronista y ella una de sus pretendientas.

Cierra el pisito

Pero no sabemos cómo evolucionará esa relación porque Medisaset ha clausurado el pisito por medidas preventivas de covid-19. Así se clausura poco más de un año de formato que nos ha permitido ver cómo evolucionaban las distintas parejas que han ido pasando por ese reducido espacio con cámaras las 24h.

Eso sí, una mala noticia frente a otra buena. La cadena ya está preparando una continuación cambiando un poco el formato que se transformará en Solos on the beach. No se han dado detalles que nos ayuden a imaginarnos cómo será esta nueva entrega, pero sí sabemos que pronto podremos ver a nuevos participantes de un reality que todo apunta a que tendrá semejanzas con Solos.

Julen e Inma abandonan el Pisito por medidas preventivas del Covid-19. Ha sido un placer disfrutaros durante estos días. Esta siempre será vuestra casa #Solos20J https://t.co/KCVqtyy6Yt — Solos (@solosmitele) July 20, 2021

Tampoco sabemos si los primeros participantes serán de nuevo Inma y Julen para comprobar cómo evoluciona su relación. Habrá que esperar para conocer más sobre ese nuevo programa.