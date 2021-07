Rocío Carrasco está imparable: atiza a Olga Moreno y contesta a su tío Amador

Rocío Carrasco ha estado tantos años en silencio que ahora no está dispuesta a seguir dejando que la gente piense que el que calla otorga. Aprovechando su reciente fichaje por Sálvame, tras el rotundo éxito de su serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la colaboradora estrella de Telecinco responde a todas las polémicas y no duda en contestar a todos los que hablan de ella.

Rocío Carrasco empezó este martes su tercera intervención en Sálvame hablando de Olga Moreno. La concursante de Supervivientes 2021 lleva toda la edición que si Rocío para arriba que si Rocío para abajo y al final ha pasado lo que tenía que pasar. "Ella es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle nada", soltó en el espacio que produce La fábrica de la tele.

Olga no fue la única que recibió una buena reprimenda de Rocío. Su tío Amador Mohedado, que se sentó el pasado viernes en Sálvame Deluxe para cargar contra su sobrina, también recibió su mensaje. "No tengo nada que decirle, tendrá que esperarse a otoño", afirmó, recordándole que en la próxima temporada se estrenará En el nombre de Rocío, una nueva docu-serie donde abordará el conflicto con su familia.

Rocío Carraco responde a Amador Mohedano, en vídeo

“Me hace mucha gracia que diga que la carrera de Rocío Jurado en los periódicos fuera cosa suya", recordó, dirigiendo a continuación directamente a Amador. "Como si Rocío Jurado te hubiera necesitado para tener periódicos y crónicas, mi vida. Otoño, adiós".

Jorge Javier Vázquez, el rey del cortijo, le preguntó si le afectaba las cosas que decía su tío, a lo que Carrasco, muy tranquila, respondió: "Que diga lo que quiera, pero la realidad es otra. A mí no me importa. Antes sí, ahora no me importa. Que siga diciendo lo que quiera".