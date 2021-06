‘En el nombre de Rocío’, la nueva docuserie de Rocío Carrasco en la que hablará de sus hermanos y sus tíos

Rocío Carrasco ha tardado dos décadas en empezar a hablar, pero ahora que lo ha hecho, ya no piensa parar. Ha cerrado un ciclo con Rocío: Contar la verdad para seguir viva, una docuserie en la que ha narrado su verdad en su historia familiar. Un testimonio que ha puesto en alerta a una sociedad que tiene que lamentar muchos casos de violencia de género. Se ha generado un debate que muchos han aplaudido y otros han criticado, pero que, sin duda, no ha dejado a nadie indiferente.

La ex de Antonio David Flores ha vuelto a plató para cerrar un ciclo. Ha asegurado que no ha perdido la esperanza con sus hijos, pero que ve muy difícil un acercamiento porque su hija, Rocío Flores, sigue siendo la misma que aquella que le propinó una paliza en 2012 y sigue influenciada por un entorno que no es propicio a cambiar las cosas.

Tiene intención de reabrir el caso de su ex en los tribunales, también de volver a trabajar y, sobre todo, de no volver a callar. Y si alguno pensaba que esto era el final, se equivocaba. No ha hecho más que empezar.

Queda mucho que contar

En el último programa pudimos ver el tráiler de una nueva docuserie, En el nombre de Rocío, en el que seguirá contando su historia, en esta ocasión en relación con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, en relación con José Ortega Cano que fue el marido de su madre, y en relación con sus tíos, Amador, José Antonio y Gloria Mohedano y de Rosa Benito.

Rocío Carrasco: "Los Mohedano no son solo los que salen en la tele. Mi familia es muy amplia. Voy a volver a Chipiona pronto y me quiero comprar una casa allí"

Avaricia, envidia, secretos, traición, venganza o hipocresía son algunas de las palabras que defienden al clan sobre el que va a hablar Rocío el próximo otoño. Ha llegado el momento, como ella misma asegura, de saber por qué no se habla con todos ellos y qué es lo que ha pasado.

NOS VEMOS EN OTOÑO

De momento, la hemos visto volver a Chipiona. Seguramente, alguno no logre conciliar el sueño en los próximos meses.