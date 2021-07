El verdadero significado de ‘Wonderwall’, la canción de Oasis que es un himno del ‘britpop’

El britpop fue un género que arrasó en los años 90. No solo en su Reino Unido natal, sino que se exportó rápidamente por Europa y Estados Unidos e inundó las radios y los reproductores de millones de melómanos en cualquier parte. Blur y Oasis fueron los dos grandes grupos del momento que cultivaron ese género, enfrentados entre ellos, y sus canciones todavía son himnos que siguen sonando. Una de ellas, tal vez la más reconocible de los hermanos Gallagher, es Wonderwall. El tema, uno de los doce que incluyeron en (What's the Story?) Morning Glory en 1995, es un auténtico éxito que no ha tenido parangón.

Muchos nos hemos preguntado qué significa exactamente la palabra wonderwall, y ahora, gracias a un documental que acaba de emitirse, tenemos la respuesta. La serie de Netflix This is pop ha dedicado un capítulo al fenómeno del britpop, y además de la ardua batalla entre Blur y Oasis, se ha centrado en la canción para desvelar algunas curiosidades sobre ella. En un momento dado podemos ver a Liam Gallagher, que comenta que a la estrofa "and after all, you're my... le faltaba una palabra, le faltaba algo a la letra".

En ese momento, mientras terminaba de componer, Liam asegura que estaba escuchando el álbum Wonderwall Music de George Harrison de ese año 1995, y decidió utilizar esta palabra del disco del exbeatle. "Eso es todo. Lo robé. Demandadme", dice el músico. Por todos es sabida la admiración que los dos hermanos sienten hacia los Beatles, y que han manifestado en muchas ocasiones. En 1995, Noel declaró a NME: "Para mí, The Beatles son el principio y final de todo. Donde todo comienza y termina".

Oasis - Wonderwall (Official Video)

El éxito de la canción fue rotundo. Según los testimonios que incluye el documental, sonaba en todas las tiendas de Inglaterra cada 15 minutos, y se volvió un auténtico himno que todavía persiste. Se ha especulado mucho acerca de si el tema estaba dedicado a la exnovia de Noel, pero él mismo aclaró que eso era un invento de la prensa. En algún momento, declaró que era "un amigo imaginario que un día vendrá y lo salvará de sí mismo".

Las interpretaciones no son únicas, y nunca han quedado demasiado claras. Liam consideró en una entrevista que Wonderwall puede ser cualquier cosa, puesto que, para él es "una palabra hermosa". El artista siempre ha querido dejar a la libertad del oyente la posibilidad de asociarlo con una persona o con un sentimiento concreto. "¿Cómo no decirle a tu mujer que la canción es sobre ella cuando la escucha?", dijo el vocalista durante una entrevista con la revista Rolling Stone.