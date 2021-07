David Guetta, emocionado, anuncia su proyecto con Swedish House Mafia

Todo lo que David Guetta toca lo convierte en oro. Pero si además se une a una de las mayores formaciones de DJs del mundo, el resultado puede ser explosivo.

El francés ha celebrado el regreso de Swedish House Mafia emocionado y con una gran noticia. Noticia que ha compartido con todos sus fans a través de sus redes sociales.

Guetta se ha puesto manos a la obra con una remezcla del nuevo tema del grupo It Gets Better. "Estoy my feliz por el regreso de Swedish House Mafia. Estoy trabajando en algo especial para pinchar su nuevo tema en mi set", dice la descripción del vídeo. En él, David explica a sus fans delante de la pantalla de su ordenador cómo está llevando a cabo este proyecto. Incluso comparte unos segundos de este.

Como era de esperar, esta publicación ha revolucionado a todos sus fans. Y es que escuchar el talento de Swedish House Mafia y David Guetta en un mismo tema puede ser una verdadera experiencia. Incluso algunos compañeros de profesión de los DJs han reaccionado a esta remezcla. Nicky Romero, Morten y Ryan Tedder son algunos de ellos.

It Gets Better es el sencillo de regreso de este trío de DJs. Es el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio, Paradise Again, que verá la luz a finales de este año. Pero no es el único tema que ha visto la luz en julio, ya que también han compartido Lifetime.

Lo cierto es que Angello, Axwell e Ingrosso llevaban casi una década sin publicar nuevos proyectos. A finales de septiembre de 2012, anunciaron las fechas de su última gira. Aunque muchos de sus fans pudieron disfrutar de su música en directo años más tarde, no lanzaron nuevos temas desde Don't You Worry Child.

Pero el trío de música electrónica está de regreso, y promete regalarnos la que quizás se convierta en la banda sonora del año. ¿Estás listo/a para Paradise Again? David Guetta sí lo está.