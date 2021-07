Las actuaciones más emblemáticas de los Juegos Olímpicos: Ed Sheeran, Anitta, Queen, Spice Girls...

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya están aquí. Con un año de retraso, la cita deportiva más relevante del planeta se desarrollará entre los meses de julio y agosto de 2021 en el país nipón.

Sin duda, uno de los grandes atractivos del evento para los amantes de la música son las actuaciones que tienen lugar en las ceremonias de apertura y clausura. Este año, tristemente, la ceremonia inaugural (23 de julio a las 13:00, hora española) se ha visto obligada a reducir su espectacularidad habitual.

No obstante, la historia reciente nos ha regalado momentos realmente emotivos y de una calidad superlativa en estos actos, incluyendo a artistas como Ed Sheeran, Queen o la última reunión de las Spice Girls.

Es hora de hacer un repaso a algunas de las actuaciones más emblemáticas. Advertimos que se os puede escapar alguna lágrima.

Anitta con Caetano Veloso y Gilberto Gil, Rio 2016

¡Samba! En Rio 2016, como no podía ser de otra manera, hubo mucho de esto. Este estilo musical reinó en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos, siendo Anitta una de las encargadas de darle forma. A su lado, dos absolutas leyendas de Brasil: Gilberto Gil y Caetano Veloso. Isso Aqui, O Que É? fue el tema que puso en pie a medio mundo aquel día.

Isso Aqui, O Que É? - Gilberto Gil, Caetano Veloso & Anitta @Rio 2016 | Music Monday

Ed Sheeran con Nick Mason (Pink Floyd), Mike Rutherford (Genesis), Richard Jones (The Feeling), Londres 2012

Sudadera, vaqueros y zapatillas. Así saltó un jovencísimo Ed Sheeran (21 años) a cantar una de las baladas más bonitas de la historia de la música, Wish You Were Here de Pink Floyd. Formó una banda de ensueño con Mike Rutherford (Genesis), Richard Jones (The Feeling) y Nick Mason, el inimitable batería de Pink Floyd. Además, la actuación concluye con una imagen insuperable: un funambulista se une a un señuelo ardiendo, replicando la mítica portada del álbum al que da nombre la canción. Un instante sublime para los amantes del rock.

Ed Sheeran @ London 2012 - Wish You Were Here | Music Monday

Queen con Jesie J, Londres 2012

En 1986, Wembley acogió uno de los momentos más recordados de la historia de la música, cuando la Tierra dejó de girar mientras Freddie Mercury forjaba su leyenda. Más de un cuarto de siglo después, ese instante fue replicado en el Estadio Olímpico de Londres. A continuación, apareció en escena Brian May, guitarrista de Queen, con su inconfundible melena al viento. Hizo sonar su guitarra para que, poco después, se uniera a la fiesta Roger Taylor a las baquetas y Jesie J al micro. La cantante británica interpretó a las mil maravillas la canción por excelencia de los estadios, We Will Rock You.

Queen & Jessie J's London 2012 Performance | Music Monday

Spice Girls, Londres 2012

Dentro de cinco taxis, estaban ellas: Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton. Las Spice Girls reunidas de nuevo para crear auténtica euforia entre los miles de espectadores que había en Londres. "If you wanna be my lover", el estribillo de Wannabe, trajo nostalgia y alegría a partes iguales ese 12 de agosto de 2012. Aquel día fue la última actuación de la girlband más popular de la música.

Spice Girls Reunion at London 2012 Olympics | Music Monday

La resurrección de John Lennon, Londres 2012

El momento más emocionante de la clausura de Londres 2012 tuvo lugar cuando el mundo vio de nuevo a John Lennon. El artista asesinado en 1980 apareció en la pantalla gigante para cantar su himno de la paz: Imagine. Al mismo tiempo, un grupo de niños, todos de blanco, resucitaron su rostro en el Estadio Olímpico, mientras otros acompañaban la canción en un coro muy emocionante. Resulta complicado retener las lágrimas.

John Lennon's Imagine @ London 2012 Olympics - Children's Choir Performance | Music Monday

Paul McCartney, Londres 2012

El siguiente tiene que ser otro Beatle. Tras el encendido de la llama Olímpica en la ceremonia de apertura de Londres 2012, Sir Paul McCartney se sentó ante el piano y todos sabían de sobra las dos palabras que iba a pronunciar: Hey Jude. El artista de Liverpool jugó con el público, haciendo todo un show. “¡Solo las chicas!”, ¡ahora, solo los chicos!, gritó Paul, para finalizar con todas las gargantas del Estadio Olímpico entonando al unísono el tema de The Beatles.

Paul Mccartney - Hey Jude (En Vivo, Londres 2012) | Music Monday

Kylie Minogue, Sidney 2000

Llena de plumas y lentejuelas, Kylie Minogue puso a todos a bailar con su interpretación de Dancing Queen. La polifacética artista australiana revivió el espíritu de ABBA en la clausura de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, haciendo suya una canción inolvidable.

Kylie Minogue - Dancing Queen @Sydney 2000 Olympics | Music Monday

Celine Dion, Atlanta 1996

¡Pelos de punta! Un año antes de lanzar su archiconocida My Heart Will Go On de la banda sonora de Titanic, Celine Dion se acercó a su país vecino para dar un espectáculo monumental. La canadiense hizo gala de su poderosa voz para interpretar The Power of the Dream. Además, estuvo acompañada por David Foster, todo un emblema en el mundo de la música.

Céline Dion - The Power Of The Dream (En Vivo, Atlanta 1996) | Music Monday

Montserrat Caballé y Freddie Mercury, Barcelona 1992

Como colofón final, es imprescindible nombrar un dueto que tristemente no pudo verse en las Olimpiadas de Barcelona 92. Montserrat Caballé y Freddie Mercury prepararon una canción que se convirtió en el himno de dichos Juegos Olímpicos y continúa en el recuerdo imborrable de la historia de la música y el deporte.

Freddie Mercury ft. Montserrat Caballe - Barcelona (Live in Olimpiada Cultural)

Ambos descansan ya en paz, pero antes de irse, le han regalado a nuestro país y al mundo algo que nunca olvidaremos. Con todxs ustedes, Barcelona: