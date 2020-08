Tal día como hoy las Spice Girls se subían juntas a un escenario por última vez

Spice Girls es para muchos la madre de todas las girlbands y, aunque no nos atrevemos a hacer esta afirmación tan contundente, lo que sí que está claro es que el quinteto formado por Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton marcó la historia del pop. Tanto que hoy en día y 24 años después del lanzamiento de su himno, Wannabe continúa siendo un referente musical a nivel mundial.

Sin embargo y a pesar de la gira que las ha reunido nuevamente (con la ausencia de Victoria), hay días en los que todos sus fans echan la vista atrás y suspiran con nostalgia, incluyendo a Adele. Y es que, tal día como hoy en el año 2012 tenía lugar, nada más y nada menos, que la última actuación en directo de las Spice Girls todas juntas en un mismo escenario.

Fue en el acto de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres donde tuvo lugar una performance espectacular y que hizo sentir al mundo entero como si el tiempo no hubiera pasado. Uno de los momentos más esperados de una ceremonia en el que, en apenas tres minutos, las Spice Girls hicieron historia, una vez más. Eso sí, en esta ocasión, cantando desde los techos de los taxis que les habían llevado hasta el mismo escenario que formaba la bandera de Reino Unido.

Un reencuentro que capturó todo el protagonismo del final de los Juegos Olímpicos, a pesar de que el show contaba con las performances de estrellas británicas de la talla de George Michael, The Who, Take That, Muse, Jessie J, Emeli Sande, Ed Sheeran, David Bowie, Elbow, Madness, Pet Shop Boys, One Direction, Ray Davies, Liam Gallagher o Brian May y Roger Taylor de Queen, entre otros.

Una nostalgia incesante que ha dado sus frutos convertida en su próxima película en la que sí participará Victoria, al contrario que en su gira de reencuentro. Aunque no se puede decir que a Victoria Beckham le saliera mal económicamente hablando el no reunirse con sus cuatro compañeras, ya que, según The Sun, la Spice "posh" habría ingresado más de un millón de dólares pese a no formar parte de nuevo en su aventura como cantante.

Victoria Beckham durante la actuación de las Spice Girls en 2012. / Getty Images / OLIVIER MORIN/AFP/GettyImages

No sabemos si en un futuro podremos volver a disfrutar de una reunión de las cinco Spice Girls sobre los escenarios, así que, tendremos que conformarnos con echar la vista atrás a ese “tal día como hoy”.