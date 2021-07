Inesperada reacción de Tom Brusse al conocer la historia de Sandra Pica y Julen

Tom Brusse se ha quedado a las puertas de la gran final de Supervivientes 2021 tras ser expulsado este miércoles tras sufrir un ataque de nervios que hizo necesaria la intervención médica. Su concurso ha terminado y ahora tocar volver a la realidad. Una realidad muy distinta a la que dejó antes de irse a Honduras.

Cuando se marchó dejaba aquí una novia, Sandra Pica, la chica que conoció en La isla de las tentaciones y provocó el final de la relación del francés con Melyssa Pinto. Durante el concurso, Tom recibió su visita en Honduras y se llevó la sorpresa de que ella quería poner fin a su relación. Aunque la ruptura fue un tanto ambigua y él se quedó con alguna esperanza. Claro que quedó dinamitada cuando recibió la llamada de Sandra para aclararle las cosas definitivamente.

En su charla en plató con Jorge Javier Vázquez tras ser eliminado, ha podido ver en imágenes lo que ha sucedido en su ausencia con la que era su novia. “Estoy flipando, ¿no?”. Esas fueron las primeras palabras tras verlas. ¿Pero con quién está ahora, con Julen o con el futbolista?”, preguntaba. Aunque Jorge Javier le decía que en teoría está con Julen, por pinganillo le decían que oficialmente no está con nadie y se dedica a disfrutar de su vida de soltera.

Reacción madura

Inesperadamente, Tom se mostraba bastante calmado y asumía la situación: "Yo estoy soltero. Es verdad que antes de irme a Supervivientes la relación no estaba como al principio, pero yo realmente no he pensado ni un minuto que ella me iba a dejar. No se me ha cruzado eso en la cabeza en ningún momento, pero la verdad estoy en shock”.

Parece que ya ha superado la ruptura y que quiere partir de cero. “Julen pues... me da totalmente igual. Ya he superado eso. Estoy muy contento por ella por si está con alguien o si está sola. Que viva su vida, que sea feliz. Quiero empezar de nuevo, quiero quitarme todos los problemas que tuve atrás y eso ya no me afecta", aseguró.

Ya lo vimos en el puente de las emociones en el que Tom hizo un repaso a cómo han sido sus relaciones hasta ahora. Parece que ahora quiere cambiar sus prioridades y darle más cancha al corazón. “Las emociones ahí... Ha sido impresionante, hasta yo no me he reconocido. Claro que he conectado con mi corazón. Antes no lo hacía, conectaba más con otra cosa. Mi corazón dice ahora muchas cosas, he aprendido mucho sobre mí. Que tengo que hacer las cosas bien y ser buena persona", le contaba a Jorge Javier.

Una nueva relación con Melyssa

Y en esa nueva etapa está Melyssa con la que ha tenido que convivir estos más de tres meses con muchos altos y bajos. Tras ser expulsado, ella le decía al oído mientras se abrazaban: “Te quiero un montón, ¿lo sabes?”.

"Con Melyssa llevamos unos días super bien, hemos hablado muchísimo y este abrazo... nos hemos apoyado muchísimo. Melyssa es una historia totalmente cerrada para mí. Ella está feliz, yo estoy soltero. Tenemos una amistad, una conexión ahora más fraternal, pero más allá no. Ha formado parte de mi vida y ahora aún más. Y después de este concurso con todas estas emociones. Con ella puedo tener una amistad y ya", admitía.

En cuanto a Sandra, da por finiquitada su relación, aunque reconoce que tienen una conversación pendiente. "Yo pensaba ahí realmente que al salir podíamos arreglar las cosas. Al final... la llamada, las ilusiones que tenía todo ha sido muy duro para mí. Ahora estoy bien. Con este tema está olvidado. Gracias a mis compañeros he tenido mucho apoyo. He cerrado esta etapa. Estoy, como dicen, soltero de oro y dejo atrás el pasado y todo lo que ha pasado con Sandra. Tenemos una conversación pendiente, pero prefiero tenerla en privado", aseguraba.