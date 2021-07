Jorge Javier Vázquez habla del veto de Rocío Flores, pero no convence a todos y se vuelve a hablar de tongo

Estos días se han disparado los rumores sobre cómo sería la gran final de Supervivientes 2021 y quién sería el presentador que gritaría el nombre del ganador o ganadora. Tras confirmarse que sería el viernes 23 de julio, se dispararon las alarmas porque ese día Jorge Javier Vázquez tiene función de teatro.

Finalmente, Mediaset ha decidido dividir la final en dos partes. La primera ha tenido lugar este miércoles en la que Tom Brusse y Olga Moreno se batían en duelo. El francés fue el expulsado y la mujer de Antonio David Flores llegará al último programa de la temporada como finalista.

Una realidad que daba alas a los que habían anunciado que la ausencia de Jorge Javier en la gran final no era por cuestión de otros compromisos laborales sino por el veto de Rocío Flores que no quería coincidir con él en plató.

Desmintiendo vetos

Este miércoles, le presentador ha querido despejar dudas y ha asegurado que si, por primera vez, se perderá la final del concurso, será por la función que tenía cerrada con anterioridad. Un compromiso que no puede eludir y que ha provocado su ausencia.

“Por eso no estoy. Aquí tampoco demos pábulo a las teorías conspiranoicas de que me ha vetado Rocío Flores o la familia Flores. No, no, no, no. Yo no vengo porque tengo teatro en el teatro Tívoli en Barcelona”, aseguraba en la gala de este miércoles antes de anunciar que su sustituto será Carlos Sobera.

Lo cierto es que hubo un tiempo en el que Jorge Javier y Rocío Flores se llevaban bien, pero tras la emisión del documental de su madre y el posicionamiento del presentador al lado de Rocío Carrasco, todo ha cambiado. lo hemos podido comprobar en esta edición de Supervivientes en las que no les hemos visto coincidir en plató.

Acusaciones de tongo

No sabemos si Rocío Flores estará en la final del viernes para recibir a Olga Moreno (sería un momentazo), pero de hacerlo, no coincidirá con el presentador y eso ha hecho que muchos se reafirmen en su idea del veto y que vuelvan a hablar de tongo al dar por hecho que Olga estaría en la final con Rocío Flores. Y así lo han expresado en redes.

Estas polémicas aumentan más si cabe la expectación por una final que dará mucho que hablar.