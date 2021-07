Jalebi Baby, el nuevo hit del verano que vive el efecto Jason Derulo

Jason Derulo suma más de una década de carrera musical y después de todo este tiempo el solista estadounidense sigue demostrando año tras año que sabe reinventarse. El músico de Miramar (Florida, Estados Unidos) se ha convertido en un auténtico 'resucitador' de éxitos. Canciones no demasiado conocidas que pasan bajo su sello ganando una nueva dimensión en su remix y disparándose en las listas de ventas. Jalebi Baby es el último ejemplo.

La canción, firmada originalmente por Tesher, un rapero indio-canadiense, vio la luz en 2020 y obtuvo un resultado discreto pero ha sido en este 2021 cuando Derulo se ha convertido en compañero de viaje cuando este tema ha pasado a optar al título del trono del verano.

En Estados Unidos, Jalebi Baby va escalando posiciones en la lista Billboard y buena prueba de su popularidad son las casi 25 millones de reproducciones que suma el videoclip estrenado por Jason Derulo y Tesher hace apenas una semana. En las plataformas de streaming, la cifra roza ya los 13 millones.

Sonido urbano combinado con toques hindúes que convierten a esta canción en un hit único como pudo serlo Pita Del a pequeña escala, Hymn for the weeknd de Coldplay y Beyoncé o Lean on de Major Lazer, Mo y DJ Snake a gran escala. La fórmula funciona. ¿Conseguirá Jalebi Baby arrasar y convertirse en el hit del verano? Del público depende...

Tesher x Jason Derulo - Jalebi Baby (Official Video)

Pero no es la primera vez que la presencia de Jason Derulo en el remix de una canción original hace disparar su popularidad. Y no hace demasiado que hemos tenido el último caso. Hace apenas un año que escuchábamos de nuevo aquello de "Jasoooon Deruuuuuulo" al inicio de otro remix: Savage love.

La canción original de Jawsh 685 se convirtió en uno de los éxitos del año 2020 llegando al número 1 en repetidas ocasiones. Y todo comenzó en TikTok donde una versión instrumental dio pie al Culture dance challenge, que invitaba a los usuarios a celebrar los bailes con los que crecieron.

El papel de esta popular red social y cómo Jason Derulo ha sabido sacarle el máximo provecho también forma parte de la fórmula. El artista estadounidense es uno de los más populares en TikTok con millones de seguidores que reciben a través de sus vídeos los desafíos de baile que lanza mezclados con sus remixes ya fuera el Savage love o el reciente Jalebi baby.

BTS, Puri, Jhorrmountain y Adje, Maroon 5, Nuka... Son cada vez más los ejemplos que nos deja el solista sobre su capacidad de 'resucitar' o dar una mayor popularidad a las canciones a través de su participación. ¿Os habéis aprendido ya la coreografía del éxito de este verano?