Roban atrezzo del show de Lola Índigo en Madrid y descubre que estaba a la venta en una app de segunda mano

"No se roba. ¡No se roba!". Ese es el mensaje que ha dejado Mimi Doblas (Lola Índigo) durante un directo en Instagram con Cosmopolitan tras haber recuperado los objetos de atrezzo que alguien robó a la finalización de su concierto de presentación de La Niña en el Wizink Center de Madrid.

La artista ha contado toda la historia de la desaparición de dos pelotas de yoga y un bastón con un oso llamado Lolo creado ex professso por su equipo de diseño como parte de su gira. A través de las redes sociales hemos podido seguir el caso en sus pasos iniciales que denunció como "el dia del wizink secuestraron a Lolo :( Lolo es un osito muy sensible, ofrecemos un rescate de muchos dólares, no robeis ositos de peluche desgraciaos sin corazón #FreeLolo".

Pero más allá del tono humorístico de su mensaje-denuncia, el equipo de Lola Índigo no estaba por la labor de dejar pasar el asunto y se le ocurrió rastrear los objetos en apps de segunda mano. Y como ha indicado la solista "solo diré que no fue difícil encontrarlo".

Miembros del equipo de su gira concertaron una cita con la persona que había puesto el objeto a la venta para pedirle su devolución al tratarse de atrezzo de sus conciertos. Tras ser pilladx con las manos en la masa, no tuvo más remedio que devolver los objetos tal y como ha reflejado la artista en sus redes.

ha vuelto 😭😭😭😭💗💗💗💗 hay que ponerle un chip localizador a Lolo, gracias por #freeLolo pic.twitter.com/4yRskn2FG6 — lola indigo (@lolaindigomusic) July 22, 2021

"Ha vuelto. Hay que ponerle un chip localizador a Lolo, gracias por #freeLolo" escribía Mimi Doblas. Durante su directo de Instagram le ha querido quitar hierro al asunto pese a dejar claro que no se debe de robar: "Si crees que es un objeto importante, que para mí ya ves dos pelotas de yoga, pero si te la vas a jugar robando por lo menos no lo pongas por 15 euros. Intenta sacarle al menos 100 pavos. Aunque no sé si habrá alguien que vaya a pagar eso".

En las redes sociales hay comentarios de todo tipo sobre este caso. Desde los que no salen de su asombro hasta aquellos que no entienden cómo además la citada app de venta de segunda mano ha sido capaz de presumir de esta situación posteando varios mensajes a Lola Índigo: "El sitio en el que puedes encontrar todo de tu ídolo, y lo que es más, donde tu ídolo puede encontrarte a ti. Si se la compras le alegras el día, y si la revendes firmada, ya ni te cuento".

"O encontrar al ladrón" respondió Lola Índigo.