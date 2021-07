‘La chica de la ventana’, la otra forma de descubrir, ‘Mi hogar, mi destino’, la nueva serie turca de Divinity

Los orígenes, los lazos sanguíneos, los valores de las distintas clases sociales… estos son algunos de los temas que centran Mi hogar, mi destino, la nueva serie turca que podremos ver a partir de este lunes 26 de julio, en Divinity, a partir de las 20h. Los abonados de MiTele Plus ya han podido ver los primeros capítulos y ahora podremos hacerlo en abierto.

Una nueva historia de superación y dramas que nos hará empatizar con Zeynep, una niña muy pobre, que acaba siendo adoptada por la familia rica para la que trabaja su madre como asistenta. Acaba convertida en una joven con estudios y un futuro prometedor. A punto de terminar sus estudios y se compromete con un hombre de la alta sociedad. Sin duda, una vida muy alejada de la que podía conseguir junto a su familia biológica.

Pero sentirse querido y tenerlo todo al alcance no es siempre suficiente. Cuando reaparece su madre biológica todo se trastoca. La lleva al lugar en el que nació y allí descubrirá nuevos valores, lecciones y personas que le harán plantearse su vida. Conoce a Mehdi, el hombre con el que iniciará un romance que lo cambiará todo.

A Zeynep le da vida Demet Özdemir, la actriz que pudimos conocer en España gracias a Erkenci Kus: Pájaro soñador que supuso todo un boom gracias a Can Yaman. Luego la vimos también en Habitación 309. Ahora llega otra de sus series en la que, en esta ocasión, comparte protagonista con Ibrahim Çelikkol de Amor en blanco y negro.

Ver y también leer

Pero no sólo podremos ver esta historia, también podremos leerla. Está basada en La chica de la ventana, el best seller turco escrito por Gülseren Budayicioğlu. Es una psiquiatra licenciada en Medicina por la Universidad de Ankara, doctorada en Psiquiatría por la Universidad de Hacettepe y que tras ejercer su profesión durante más de una década decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de contar las historias que había ido conociendo gracias a su profesión.

Era su manera de transmitir todo lo que ha aprendido en su consulta acerca de las personas, las relaciones y los sentimientos. De hecho, La chica de la ventana está basada en una historia real de una de sus pacientes. Ahora Mediaset la lanza en España.

La novela recrea el camino que han seguido los protagonistas para ser quienes son ahora. Una experiencia de autodescubrimiento para intentar encontrar la felicidad a través del repaso de los momentos más difíciles de su vida.

Una historia fascinante de autodescubrimiento, aceptación y amor 💖 #LaChicaDeLaVentana es el libro, perteneciente a la @colecmilamores, en el que se inspira la ficción #MiHogarMiDestino (que llega a @divinity_es el lunes) 👏 #MilPalabrasYMás https://t.co/O08WZjmA35 — Telecinco (@telecincoes) July 22, 2021

Historias que enseñan

Muestra la realidad del amor tóxico y una cultura muy distinta a la occidental muy llena de prejuicios. Y se centra en la necesidad de construir relaciones sanas. “Esta obra está más cerca de la novela que de la biografía, porque hice muchos cambios para que los personajes no fueran reconocidos por la comunidad”, explica la autora en Divinity.

“Me enorgullece que mis relatos sean leídos por personas que viven en otro país. A diferencia de los escritos científicos, intento transmitir la voz de la ciencia a todo el mundo a través de historias de ficción. Soy de las personas que creen en el poder de las historias al máximo”, añade.