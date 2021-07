Israel B y C. Tangana tenían una colaboración pendiente que se ha materializado bajo el nombre Tranquilísimo. Un tema que, de alguna forma, ya se estaba gestando en los bancos de los parques antes incluso de que C. Tangana fuese Crema e Israel B fuese Markés. El single llega acompañado de un videoclip dirigido por Mendo y producido por 37 Films donde nos encontramos a ambos artistas dentro de un coche, tranquilísimos mientras fuera se desata el caos.

En Tranquilísimo, Israel y Tengana dejan claro que la calle es suya: de ella vienen y a ella siempre volverán.

‘Tranquilísimo’: Las claves de la nueva colaboración de Israel B y C. Tangana

¿C. Tangana vuelve al rap?

Pero si hablamos de retornos, pese a que Antón se ha ganado a público y crítica con un cambio de estilo, estética y alterego que culminaba en El Madrileño, aún hay quien alberga esperanzas de que el artista regrese al rap. Temas como Tranquilísimo, sin duda, avivan la llama.

Aunque no hay ni un "sí" ni un "no" contundentes que respondan a esta pregunta, lo que está claro es que al artista nunca dejará de picarle el gusanillo de volver a sus orígenes musicales. Prueba de ello son temas como Still Raping, Spanish Jigga freestyle o este Traqnuilísimo, temas fuera de serie donde demuestra que no ha perdido facultades. Al mismo tiempo, el hecho de que no haya roto lazos con artistas con los que comparte inicios (como es el caso de Israel B) también es una declaración de intenciones.

Durante la promoción de su último álbum, C. Tangana confesaba sus ganas de hacer un disco de rap. Si bien de momento no hay indicios de que esto vaya a suceder, no cabe duda de que Antón es experto en sorprender.

Referencias: del "what happen to that boy" a "mi primo Ray Baretto"

Las letras del rap español están plagadas de referencias más o menos y la de Tranquilísimo no es una excepción.

Si el foco del videoclip del tema son C. Tangana e Israel B metidos en un coche, en la canción también se hace constante alusión a los automóviles y, en especial, a los de una empresa en concreto. Y es que tanto "Bema V12" como "AMG Berlina", ambos términos que aparecen en la letra, son modelos de la casa Mercedes. La mención al segundo de ellos es especialmente significativa dando que se trata de un tres volúmenes, lo que significa que, además de tener puertas delanteras y traseras, cuenta con un amplio maletero (y dejamos a la libre interpretación el uso al que lo destinarían Tangana e Israel).

Por otro lado, Tranquilísimo también lanza un guiño al hip hop de los noventa en la frase "what happen to that boy", que hace referencia al tema del rapero estadounidense Birdman, y a Ray Baretto, percusionista y uno de los artistas más destacados del jazz latino.

Letra 'tranquilísimo' No necesito caminar (Tranquilo)

Entro en la tienda marcha atrás (Tranquilo)

AmEx platino y MasterCard (Tranquilo)

Apesta la goma al derrapar (Y suena)



La goma chilla, baja la ventanilla

Y el que está dentro soy yo comiendo Cheetos Pandilla

Tranquilísimo

Tranquilísimo

8-5-0, Bima V12, gasolina, a 190 con los guardias encima

Tranquilísimo

Ey, tranquilísimo

What happened to that boy?

¿Qué le pasó a ese toy?

Si preguntan, no estoy

Nunca sabes si mañana estás donde estás hoy, wow

Salgo sencillo, chándal amarillo

Estilo castizo, fumando un pitillo

Tranquilísimo

Tranquilísimo

AMG Berlina con el cuero negro y chapa en lima

En el hueco guarda'o medio kilo de cocaína

Tranquilísimo

Ey, tranquilísimo



No necesito caminar (Tranquilo)

Entro en la tienda marcha atrás (Tranquilo)

AmEx platino y MasterCard (Tranquilo)

Apesta la goma al dеrrapar (Y suena)

Skrrt (Tranquilísimo)

Uh-uh (Tranquilísimo)

Uh (Tranquilísimo)



Contigo solo llora, conmigo solomillo

Está la vieja en casa y quiеre echar el pestillo

Tranquilísimo

Jeje, tranquilísimo

Fumándome un bareto con mi primo Ray Barretto

Nunca paro de quemar, pero el bote siempre completo

Tranquilísimo

Tranquilísimo



No necesito caminar (Tranquilo)

Entro en la tienda marcha atrás (Tranquilo)

AmEx platino y MasterCard (Tranquilo)

Apesta la goma al derrapar (Y suena)

Skrrt (Tranquilísimo)

Uh-uh (Tranquilísimo)

