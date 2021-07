Rauw Alejandro explica cuál es su relación con Rosalía y Ester Expósito

Rauw Alejandro es el artista de moda. Este verano Todo de ti se ha convertido en el viral del que todo el mundo habla y sus múltiples colaboraciones le han convertido en el comodín que todos quieren consigo. Canción en la que participa, canción que se vuelve un hitazo.

Y en esa creación del personaje que cada día ve cómo aumenta la popularidad no podían faltar los romances atribuidos y, debe ser que le gusta mucho país, porque se le ha relacionado con dos jóvenes de nuestro país: Rosalía y Ester Expósito.

Su supuesta relación con Rosalía viene de lejos. Y es que el buen rollo que hay entre ellos y los continuos mensajes que se dedican en redes han dado lugar a muchas especulaciones sobre su posible noviazgo.

En una entrevista con El Mundo ha dejado clara cuál es la verdadera relación que hay entre ellos. "Qué suerte la mía, ¿no?... Yo tengo una buena relación con Rosi, muy musical...", ha aclarado sobre la cuestión que muchos se preguntan.

Cuestión de amistad

Y parece que no hay mucho más con Ester Expósito con la que se le ha empezado a relacionar tras la ruptura de la actriz con Alejandro Speitzer. “A Ester también la conozco. Pero no... Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan 'están juntos'. ¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarlo bien un rato? ¿Salir?... Ay, ¡estas españolas! Saludos a todas las que me escuchan, las quiero", lanzaba a todas las que quieran escucharlo.

Lo que sí reconoce es ser un joven de 28 años muy familiar y no descarta la paternidad. "Sí, yo soy muy familiar y si se puede, en un futuro, me gustaría ser padre. Tener unos nenes. ¿Por qué no? Obviamente, ahora estoy dedicando mis energías a mis proyectos. Pero, cuando estemos un poquito más relajados, sí. Me gusta disfrutar de la familia", aseguraba. Lo que queda saber es con quién tendría a esos niños.

Parece que, de momento, ni Rosalía ni Ester Expósito son candidatas. Desde luego, ahora mismo, el portorriqueño es uno de los solteros más codiciados. Sólo le ha faltado hablar de Lola Índigo con la que grabó esos 4 besos que tanto hemos cantado y bailado.