Tania Llasera cumple 42 años y deja claro la poca importancia que le da a la ‘operación bikini’

Tania Llasera es uno de esos rostros televisivos que hemos ido siguiendo a lo largo de los años y que ha sufrido un gran cambio físico a medida que iba pasando el tiempo. Dios sus primeros pasos en los medios siendo una jovencita vivaracha y muy delgada. A medida que ha ido encadenando proyectos hemos podido comprobar que seguía siendo tan vivaraz, pero cada vez con algunos kilos más.

Lejos de suponerle un trauma, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, vive de su imagen, ella siempre ha asumido esos cambios físicos con la mayor naturalidad hasta el punto de convertirse en una de las abanderadas de la tendencia body positive.

Acaba de cumplir 42 años y ha querido celebrarlo a su manera, fiel a ese espíritu positivo y de auto aceptación. “Celebrando mi traje de cumpleaños”, escribía en redes sociales. “Hace ya 42 veranos que nací. Y quería celebrarlo con vosotros, celebrando mi cuerpo en todas sus formas porque todas son válidas y aunque a muchos les cuesta el concepto: ME GUSTO, no siempre lógicamente, pero ME ACEPTO en todas mis formas, pesos, embarazos, post partos, pelos, etc.”, añadía.

El mejor traje de cumpleaños

Estas palabras acompañan a una colección de fotografías en las que podemos comparar su cuerpo en diferentes etapas de su vida y de las que se siente orgullosa. “Porque mi cuerpo funciona de vicio, y me da muchas más alegrías que tristezas. Y con eso me quedo. Lo importante es cumplir años, que la alternativa no mola. 🌞 #tutrajedecumpleaños”, terminaba expresando.

No tardaban en llegar las felicitaciones y el agradecimiento por la gran labor que hace al aceptar una realidad que comparten muchas mujeres.

Bailes con mensaje

No es la primera vez ni la última vez que la veamos hacer un alegato en este sentido. De hecho, ha encontrado en el baile un buen camino para transmitir su mensaje. Ah, y a ella no le gusta hablar de body positive sino de body acceptance.

“Oda a mi cuerpo, que me gusta casi todo de mí. No es perfecto, ni tiene que serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento: para vivir, gozar y disfrutarlo sea como sea. A disfrutar el verano…#aceptando lo que tenemos, no pensando en lo que no tenemos…#bodyacceptance #aceptación lo primero!”, escribía junto a uno de esos bailes virales.

Ahora se dirige a los 43 con esa misma alegría.