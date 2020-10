Tania Llasera muestra, sin complejos, las consecuencias de perder peso

El pasado mes de agosto, muchos se sorprendían con el baile que se marcaba Tania Llasera en bikini al ritmo de Jerusalema. “Parezco chiquito: este era mi primer vídeo reels con canción #jersusalema pero no se subió bien y perdí la canción. Con el baile quería enfatizar lo bien que me sirve mi cuerpo para disfrutar y celebrar que soy perfectamente imperfecta. Vamos que me gusto y a quien no le guste que no mire”, escribía en aquel momento.

Y esa es la constante que se ha instaurado en sus redes sociales. La presentadora se ha convertido en una especie de abanderada de la imperfección. ¡Viva el body positive! y ella parece la mejor prueba para poder hacer esta afirmación.

Ella nunca tuvo el peso que tiene ahora, pero a lo largo de la vida, la cuestión de los kilos de más o de menos, es una constante en la vida de muchas mujeres. Unas veces se engorda, otras, se adelgaza y, lo importante, según ella, es sentirse a gusto con cómo es cada una.

Consecuencias reales

Ella está muy cómoda con su cuerpo. Ha perdido algo de peso y eso tiene unas consecuencias que no todas saben aceptar igual de bien que ella. “Las cosas como son...siempre. Consecuencias de perder peso: se me cae el cuello. Fin. Y no pasa nada. Se acepta con felicidad. #41años #transparenciaenredes #ataquedesinceridad”, escribía junto a varias fotografías que atestiguan lo que está diciendo.

Desde luego, que la piel le cuelgue no es algo que parezca afectarla demasiado y eso es lo que está sirviendo de ejemplo y de referente a muchas mujeres que todavía no disfrutan de esa seguridad en sí mismas. De ahí que día a día aumenten sus seguidores en redes donde ha emprendido esta batalla.

Comunidad virtual

Acaba de alcanzar los 700.000 seguidores en Instagram. ¿Y cómo lo ha celebrado? No, como Paco León, no. Ella es más de bailar. “Bailando para celebrar 🎉700,000 personas maravillosas que me siguen por aquí...feliz de crear una comunidad real y transparente”, escribía dejando clara su postura respecto a estas plataformas.

Le han llovido los aplausos virtuales de seguidores que se sienten identificados con ella.