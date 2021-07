Natalia: "¡Chenoa y yo nos ponemos las galas de ‘OT1’ y nos meamos de la risa!"

A punto de que se cumplan 20 años de la primera edición de Operación Triunfo, Natalia ha sacado un nuevo tema junto a su querida amiga Chenoa. Se llama Lento, y viene con un videoclip divertidísimo, en el que ambas sacan su lado más sensual.

Para celebrarlo, hemos podido charlar con Natalia, siempre accesible y dispuesta, sobre esta canción, su carrera, los recuerdos de OT y mucho más. ¡No te la puedes perder!

Pregunta: No hay verano sin canción nueva de Natalia, ¿cómo has afrontado el lanzamiento de Lento?

Natalia: Muy ilusionada. El público me ha colocado en el número 2 de ventas, es una buena respuesta. Y que en muy pocas horas tenga más de 20 mil visitas para mí es un regalazo después de casi dos años sin publicar nada. Ahí es donde veo la acogida y que la gente quiere escuchar música mía. Estaba deseando publicar sabiendo que el verano pasado con la pandemia no publiqué nada, estaba todo cerrado, no había verano... Me daba pena publicar algo que la gente no pudiera disfrutar. Yo quería poner toda la carne en el asador, así que compuse Lento. Me fui a Mallorca a producirla con Daniela Ambrojo, que es con quien hice Besa mi piel hace 20 años y no habia vuelto a trabajar con él. Chenoa ya sabéis que vive cerca de mi casa y siempre estamos juntas: es mi mejor amiga. Recuerdo que estaba escribiendo la cancion y estaba bloqueada con dos frases. Así que le pedí ayuda y después le dije que apareciera como un un guiño. Cantó el puente, y le di toda la libertad: "haz en la canción lo que te apetezca", le dije. Y esta es la primera vez que cantamos juntas.

Chenoa me dijo, "voy a hacerla contigo porque te quiero un montón"

P. Siendo mejores amigas, ¿por qué hacer ahora la colaboración?

N: Como estamos todo el tiempo juntas, estaba en su casa enseñandole la cancion y ayudandome con la letra. "Te apetece salir en algun trozo de la canción", le pregunté. Es un estilo divertido, veraniego, que ella nunca ha hecho. Y ella me dijo: "Pues la voy a hacer contigo que te quiero un montón". Es un pequeño guiño, no es un dúo.

P. ¿Antes nunca os habíais planteado hacer una canción?

N: ¡Nunca había surgido! Al tener ella un estilo diferente al mío, nunca lo habíamos planteado. Como ahora está tan de moda hacer colaboraciones, pues dijimos: "oye, que nunca cantamos juntas, ni siquiera en OT". Es también un regalazo para mí.

Natalia y Chenoa se lo pasaron en grande en el videoclip de Lento / Nuria Escuin

P. ¿Cómo fue la experiencia de grabar juntas el videoclip?

N: Ayuda mucho el guion del videoclip. Yo quería que ella apareciera durante toda la canción, con un papel fundamental. "¿Cómo podemos hacer algo divertido? No te importaría hacer como la típica hechicera de cuento, con poderes y un espejo, y te pongo de malvada", le pregunté. "¡Me encanta la idea Natalia!", me dijo. Al final, la he llevado a cabo (yo dirijo y creo mis videoclips) y cuando se lo propuse le encantó. Chenoa va viendo lo que hace el chico mal y mientras hace vudú. El video me ha quedado muy colorido, alegre, divertido y he de decir que ella sale impresionante y cuidando cada detalle del videoclip

P. Siempre apuestas por el verano, también por el tipo de sonido, ¿te da un poco de cosilla el invierno?

N: Tengo ya algo preparado. Me metí en el estudio con Daniel Ambrojo y para cuando pase todo esto tengo otra canción calentita. La letra es brutal, y es un estilo que nunca he hecho y se lleva mucho ahora. A todo el mundo que se la he enseñado me ha dicho: "dios mío, qué ganas de que la saques".

Tengo algo nuevo preparado, es muy urbano y canto como nunca antes

P. ¿Nos puedes dar alguna pista de eso que tienes preparado?

N: Es muy urbano, algo que nunca he tocado yo. También canto de una forma como nunca antes y tengo muchas ganas de sacarla a la luz. Estaba entre Lento y esta.

P. Llevas muchos años apostando por sacar singles. ¿Te planteas hacer un álbum que siga la estela de tus primeros trabajos?

N: Me apetece hacer, más que un disco completo, un EP con 4 o 5 canciones. Viendo todo lo de la pandemia, se trastocó un poco todo y estás con incertidumbre por donde tirar. Un disco es para tu gente, tus fans... aunque sí es cierto que el formato físico cada vez se consume menos. Los coches, las casas... es complicado encontrar un reproductor de CD. Sería ya algo más como de coleccionista.

Natalia, de OT1, cumple 20 años como artista / Nuria Escuin

P. Siempre estás muy implicada en tus proyectos: diriges, coordinas, compones, produces... Me imaginaba que a lo mejor volvías con un trabajo mas específico que tuviera un concepto alrededor.



N: Tenía pensado hacer un EP, pero como ha pasado todo esto te trastocan los pensamientos, el día a día, la hora... esto que he hecho yo, sacar single a single, es lo que está haciendo todo el mundo. Luego a lo mejor recopilarlas en un EP o CD. Por mis 20 años de carrera quiero hacer algo especial. Un concierto acústico íntimo para mis fans o sacar alguna cancion más. ¡Tengo que planearlo!

P. Este año, en octubre, se cumplen 20 años de 'OT1' y también el mismo tiempo desde que iniciaste tu carrera. ¿Teneís alguna idea con octubre ya en el horizonte?

N: No tengo ni idea de nada. No sé si la productora en la tele harán algo. Me encantaría responderte a la pregunta pero no lo sé. En el caso de que no se organice nada, nos juntaremos seguro para hacer un aniversario especial. Ya sabéis que tenemos muy buen rollo: hacemos quedadas, nos juntamos y somos amigos. Eso es lo que nos llevamos, 20 años después seguimos siendo amigos: nos llamamos, nos pedimos consejo, nos ayudamos... Despues de tanto tiempo no todo el mundo tiene la misma suerte.

¡A veces nos ponemos las galas y nos meamos de la risa!

P. Una curiosidad. Como tienes esa amistad con Chenoa de hace tanto tiempo y estáis tanto juntas, ¿sois muy de rememorar la época de OT?



N: ¡A veces nos ponemos las galas! Tambien vemos a Percebes y Grelos, que hace el resumen y lo vemos juntas. ¡Nos meamos de la risa! Éramos tan pequeños... Ahora que las veo, pienso que yo no habia cantado en ningún lado, y me fijo en Bisbal que se notaba que tenia esas tablas, también Chenoa y Manu Tenorio... Y yo tan chiquitita, insegura y con tantos nervios. ¡Me da una pena verme!

P. También cumples 20 años como artista. ¿Que disco te marcó más en tus primeros años?

N: Tengo my buena memoria, cada disco me trae muchos recuerdos. El primero fue rápido y caótico, no te da tiempo ni a disfrutarlo. Salí de la academia en diciembre, en enero me mandaron a Inglaterra y en 10 días grabé un disco completo que casi no me dio tiempo a aprenderme las canciones. En marzo ya tenía el primer disco, fui la primera en hacerlo. Me costo digerirlo, me acababa de hacer famosa... yo estaba en shock, directamente. Quizá no lo disfruté demasiado. Luego llegé el segundo disco que empece a disfrutar más, con Besa Mi Piel, que me la pusieron de primer single y la llamaron asi. Estuve en Estocolmo con productores de Christina Aguilera y pensaba, ¿esto es real? Ya el tercero me dejaron elegir todas las caniones. Recuerdo toda la grabación de los discos como si fuera un sueño. También me pasa cuando pienso en OT. No tengo recuerdos de ese momento, es que estábamos en shock. Lo recuerdo todo muy rápido pero con buenas sensaciones.

El verano necesitaba un tema de Natalia / Nuria Escuin

P. ¿Cómo viviste saber que Radikal iba a ser tu ultimo disco como tal?

Es algo que ituyes, porque quizá ya no apuestan tanto por ti, y ves que algo pasa. Yo soy una chica que tiene los pies en la tierra y no te coge por sorpresa. Cuando acabé con el disco de Radikal, empecé a presentar el Grand Prix y otros proyectos en televisión que siempre me han respaldado a nivel de tener presencia delante del público. Luego sí que me dio fuerza para decir: "eh, que yo sigo aquí", para hacer cosas como yo quiero e hice Libérate. Fui la primera en España en hacer canciones digitales. Iba a programas y me decían que no, sin el disco no podia presentar nada. Yo fui la primera abriendo camino en este sentido, ahora todos los artistas sacan el single. ¡Yo fui la primera en 2009!

P. Siempre has compaginado tu faceta musical con la de presentadora en televisión. ¿Qué te gustaría hacer a medio-largo plazo?

N: La televisión me gusta muchísimo. Presentar, aprenderme los guiones, estar delante de la cámara... Estoy deseando tener proyectos en tele. Con la música, seguir componieno. Me encantaría componer para otros artistas de música divertida y alegre. Me llena muchísimo escribir.

P. ¿Algún artista en mente para componerle un tema?

N: Compuse una balada y me dijeron, "esta canción es muy Aitana". Me encantaría componer algo para ella que fuera muy bailable y pop.