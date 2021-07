¿Qué es para Cepeda la fortuna? El artista responde

No hay mejor noticia para los seguidores de Cepeda que la de un nuevo lanzamiento musical. Con la llegada del verano y las ganas de olvidarnos de todos los problemas, el gallego ha aterrizado en nuestros oídos con La Fortuna.

Luis rompe con el estilo de balada al que nos tiene acostumbrados para traernos una canción cargada de positividad y mucho buen rollo. Además, en su videoclip saca su lado más divertido. Pero, ¿cómo nació La Fortuna? ¿Qué es para él realmente la fortuna? ¿Quién es la chica que suena al principio del tema? El artista se conecta con LOS40 para desvelarlo.

Pregunta (P): La Fortuna es un tema muy veraniego y alegre. ¿Cómo surge la idea de crearlo?

Respuesta (R): Yo creo que es un poco más por la situación que estamos viviendo, que no necesitamos tanta tristeza y tanta balada, sino canciones más marchosas y con más esperanza. A mí me gusta mucho el estilo que tiene Morat, Álvaro de Luna… no sé cómo llamarlo. Es un power-pop más alegre y más vital y quería hacer algo así. No sé si lo he conseguido. Ya veremos.

P: ¿Cómo fue el proceso de grabación?

R: Este tema surgió en nada, en un par de horas. Estaba con David Santisteban. Yo tengo bastantes composiciones y estábamos deidiendo qué sacar ahora en verano. Y pensé que por qué no hacíamos un tema desde cero y lo que surgiese. Entonces empezamos a hacer este tema. Le dije que cogiese el ukelele, que tenía que ser rollo verano, de este rollo tan alegre con acordes mayores y todo eso. Entonces empezamos a hacer el tema y en dos horas y media o tres lo teníamos maquetado ya, o sea que fue una cosa de improvisto. Fue un tema que hice entre otros temas decidiendo cuál sacar.

P: ¿Cómo fue la grabación del videoclip? Es también muy divertido.

R: El videoclip es más feliz, engloba muchas cosas, mucho mensaje oculto sobre todo. Es en la playa. No hay ninguna escena que no sea en la playa, así que incita a eso, a un poco más de felicidad, más de playeo, lo que se necesita ahora. También engloba el no juzgar a nadie por sus apariencias, sobre todo, porque te puedes acabar enamorando de una persona que a primera vista no lo tragas ni lo ves guapo ni bien vestido ni nada, pero luego tiene cosas que te hacen feliz, te hacen gracia, te hacen sentir cosas que alguien más superficial, por ejemplo, no te haría sentir. La canción es una canción totalmente de amor playero, pero el mensaje del vídeo es otra cosa.

P: ¿Tienes alguna anécdota durante la grabación?

R: Anécdota como tal la verdad es que no, pero me lo pasé muy bien con los chicos, la verdad. Fue una de las grabaciones más divertidas. A ver, también hacía un calor que se te va de las manos, o sea, la misma camiseta la tuve que cambiar como seis o siete veces de sudar, y ellos también. Desodorante por todos lados… horrible. Aparte, ahí al sol que no te puedes meter ni nada para taparte... Me quemé, lo pasé batante mal por el calor pero, aparte de eso, nada más.

P: Al principio del tema se escucha la voz de una chica. ¿Quién es?

R: La voz la grabó una amiga de David Santisteban, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Es actriz y hace doblajes y eso. La chica es la tontería del tema. Está soñando en el videoclip y te pregunta: "Perdona, ¿qué haces esta noche?", y lo estás soñando tú.

P: Dices que la fortuna no está en el dinero. ¿Dónde está para ti la fortuna?

R: La fortuna yo creo que está en la felicidad. Si eres feliz en algún momento de tu vida yo creo que es la mejor fortuna que puedes que tener. No el tener dinero ni bienes materiales. Yo pienso que tener fortuna es vivir en paz, tranquilo contigo mismo y ser feliz con todo lo que haces, aunque no tengas un duro.

P: Hablando de música, ya has podido volver sobre los escenarios. ¿Cuál fue esa primera sensación al subirte a uno de ellos?

R: La sensación fue esa… que tengo fortuna. Mejor explicado no se puede. Fue muy bonito volver. A mí lo que me llena sobre todo es hacer directo, conciertos. Estar en mi casa metido haciendo música también, evidentemente, pero esto se hace con el fin de llevarlo a un escenario y disfutarla con todo el mundo. Si salen las cosas bien, la gente se vacuna y todo ya vuelve a la normalidad, pues es la mayor fortuna que podemos tener todos los artistas.

P: ¿Cuáles son tus planes de verano?

R: Irme para mi pueblo ya te digo yo que no. Mis planes de verano... pues mira, por ejemplo, ahora el 11 de agosto creo, me bajo con unos amigos a ver a Nil Moliner, Dani Fernández y Pol Granch al Starlite, porque canté allí y me acogieron súper bien. He conocido a la gente de allí, a Sandra. Son gente maravillosa y estoy invitado, así que iré a verlos. Igual que me quedé a ver a Camilo, que fue un conciertazo increíble, me bajaré unos días a Marbella con mis amigos. Luego supongo que alguna escapada me haré en agosto, que lo tengo así como más libre. Ya me lo merezco, ¿no? No sé. Algo haré. No sé a dónde ir. Me han dicho que Malta está muy bien, hay poca gente y es muy barato.

Cepeda poniéndose la vacuna y siendo un dramas es lo mejor que me ha pasado en este vida 😂😂

PD: @cepedaoficial te queremos ❤️ pic.twitter.com/DZK6EaKXd6 — Marta Ruiz Del Rio (@itsmartaruizzz) July 9, 2021

P: Tu vídeo poniéndote la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha recorrido las redes sociales...

R: Estaba de broma, o sea, que es una vacuna... ¡Si tengo tatuajes por todo el cuerpo! (risas) Estaba bromeando con las enfermeras. Quería grabar la reacción de ellas porque son las de allí, del sitio donde voy, el que me toca de aquí de Madrid, que me conocen y tal. Quería hacer una coña con ellas y ya está. Luego lo subí y todo el mundo diciendo: "eres un cobarde, así no se hace, hazte un hombre". Yo, de verdad, la gente en redes no entiende el humor por ningún lado. La mayor parte sí pero yo te digo que, por ejemplo, en el programa este de tele que estaban creyéndoselo y diciendo: "pero si lleva tatuajes, cómo le va a dar miedo", y claro no entiendes que es una broma hija, de verdad. Yo en la segunda dosis voy a subir un vídeo en el que estoy completamente inerte, con una cara neutra. Me voy a quedar así mirando para la cámara mientras me pinchan y no voy a hacer nada.

P: Volvamos a la música. En definitiva, con La Fortuna traes un estilo diferente. ¿Es un estilo que va a quedarse en el Luis de los próximos lanzamientos?

R: No sé. Depende de la acogida que tenga este tema. A ver, el estilo es pop, está englobado dentro del pop. Sí que es un poco más… urbano, no sé cómo decirlo. No, es pop puro y duro pero habrá que hacer de todo. Según el momento, según lo que te guste y según como esté tu autoestima... tus ganas de componer. Habrá de todo.

P: ¿Qué vamos a esperar de Cepeda este 2021?

R: Mi intención es sacar canciones cada tres o cuatro meses hasta que ya haya sacado cuatro o cinco y ya pueda presentar un álbum. Entonces, a partir del 2022, mediados o así, sacaré álbum. Iré sacando temas, claro, y componiendo y trabajando evidentemente para que el álbum quede redondo. Hasta ahora había compuesto muchas canciones pero todas y cada una de ellas se habían metido en el disco. Yo ahora estoy trabajando con mucha, mucha, mucha gente más. Hay canciones que sí que quiero meter, hay canciones que me lo tengo que pensar, hay canciones que canciones tengo que darles una vuelta… o sea, no está todo decidido, entonces hay que trabajar todavía mucho en las canciones que voy a sacar, sobre todo, y luego pues trabajar en el álbum.