Alba Díaz informa de su positivo en coronavirus y reconoce que le cuesta contarlo porque está muy “empanada”

Alba Díaz es una de las influencers más activas en redes, de ahí que, si un fin de semana decide ausentarse, saltan las alarmas. La hija de Vicky Martín Berrocal había desaparecido este fin de semana y ante la preocupación que ha despertado ha decidido dar explicaciones.

“Os preguntaréis, esta niña que hace metida en casa tres días. Pues os cuento un poquito. Hace dos días me hice la prueba de antígenos, di negativo, me encontraba fatal y dije: ‘venga, me voy a hacer la PCR”, contaba en sus stories, con la voz claramente afectada por los síntomas. Ella misma reconoció que le costaba hablar porque se encontraba “muy empanada”.

Aunque su gravedad no precisa de ingreso hospitalario, sí es cierto que tiene síntomas más graves que un catarro, que le hicieron sospechar que se había convertido en una de las afectadas de esta quinta ola.

“Tengo tos, cansancio, mocos y he perdido gusto y olfato. Eso son mis síntomas. Di negativo en la de antígenos y positivo en PCR al día siguiente. Solo digo eso! Cuidaos que está el tema que no veas”, insistía en su Instagram como aviso para todos los que han optado por relajarse durante estas vacaciones. El virus sigue circulando y no hay que bajar la guardia. Y ella se ha dado cuenta de la peor de las maneras, contagiándose.

Con todo el apoyo

Durante su encierro no ha hecho más que recibir mensajes de apoyo y ánimo y, de hecho, ha querido compartir las palabras de una de sus seguidoras que ha logrado emocionarla: “Amore, ni hace falta que te lo diga, pero estoy en Madrid hoy y mañana. Si necesitas algo de compra o lo que sea, te lo llevo encantada. O que vaya a la farmacia, lo que sea. Mejórate”.

Ahora toca descansar, cuidarse y guardar cuarentena para no seguir extendiendo el virus. Poco a poco irá recuperando el gusto y el olfato y podrá seguir disfrutando del verano. Sus padres seguro que están pendientes de ella. Tanto su madre, Vicky Martín Berrocal, como su padre, Manuel Díaz ‘El cordobés’.