Laura Escanes comparte su topless a bordo de un barco y no faltan los comentarios sobre su pecho operado

“En mi lugar favorito con mis tres personas favoritas (la tercera es la que hace la foto)”. Esta es la frase que escribía Risto Mejide junto a una imagen en la que podemos verle de espaldas, con sus dos hijos, andando por Ciudatella, en Menorca, un lugar habitual para para la familia que forma con Laura Escanes.

Ella es la que hacía la foto. Mientras su marido compartía una estampa de lo más familiar, ella se inclinaba más por un topless a bordo de un barco. “✨Sal en la piel✨”, es lo que ha escrito junto a la imagen en blanco y negro que permite verla solo con la braguita del bikini puesta.

Un posado que va a dar mucho que hablar. “¿Preparadas para las críticas, los comentarios machistas, los artículos absurdos y los aburridos? PRARADAS. Yaaaaaas ❤️✨”, le comentaba una seguidora. Y es que este tipo de imágenes nunca pasan desapercibidas, y, además, no son habituales en la influencer.

En seguida sus redes se han llenado de corazones y llamas de fuego y muchos seguidores han señalado lo guapa y feliz que se le ve. Como era de esperar muchos han opinado sobre su pecho operado.

Como te molan las bubies eh? Ahora que estan operadas….😅🤪

La verdad es que las dejaron muy naturales

@lauraescanes,estas preciosa,natural,operada o como sea,eres luz.No conteste a esa gente mal amada 😘

Te han dejado unas tetas muy bonitas Laura😍

Y pensar que te has operado los pechos, pero se ven muy naturales, nada de la típica bola de balón 🏀🏀

Que triste que tu tengas que taparte con esos corazones y los hombres vayan a pecho descubierto. Estas preciosa, antes y ahora. No eres más o mejor por la operación. Eres bonita con y sin pecho

Te han quedado muy bonitas y naturales. Sí a la cirugía estética sin obsesionarse. 🔥🔥

Disfrutando de Menorca

La pareja suele pasar parte de su verano en la isla balear y suele compartir bonitos recuerdos de sus paseos en barco, sus baños en el mar y sus ratos de felicidad. No hay más que ver sus caras para darse cuenta de lo mucho que están disfrutando. “Y ya nada duele, me siento un poco libre✨”, escribía la influencer junto a un vídeo de uno de sus baños en alta mar, en esta ocasión con más ropa.

En su topless, ha recurrido a unas estrellitas estratégicamente colocadas para que Instagram no le censure la foto. Está claro que se siente cómoda y de ahí que no le importe publicar este tipo de fotos. “No sabéis la alegría, la felicidad, la paz que me da estar en la isla. Estar por las calles, encontrarme la puerta abierta de las casas de los bajos. No sabéis la paz interior, la tranquilidad, que me da cada vez que piso la isla. Es increíble la magia que tiene esta isla”, contaba en sus stories.

En esta ocasión está disfrutando de sus vacaciones a bordo de un barco donde lo más incómodo para ella es el baño, demasiado pequeño para su gusto. Nada que pueda estropear sus idílicas vacaciones que parece estar aprovechando al máximo junto a las personas que más quiere.