Laura Escanes desvela su nuevo look en twitch y muchos la comparan con una actriz de ‘Sex education’

En los últimos días Laura Escanes ha desvelado que está de bajón. Que ha pasado unas navidades raras y que no está pasando por su mejor momento. Las restricciones parecen estar pasándole factura. ¿Y qué es lo mejor cuando uno necesita mejorar el ánimo? Buscar cambios. Ella lo ha hecho.

También parte de ese estado en el que se encuentra tiene que ver con la superficialidad de la que hacen gala, en ocasiones, las redes sociales. Un mundo en el que ella se maneja como pocas. De hecho, ha optado por un cambio de look que le de nuevas energías y lo ha desvelado en Twitch, la plataforma de stream de Amazon que está plantando cara a las televisiones generalistas, Netflix y demás plataformas de contenido.

Cambio de look

También la veíamos en sus historias de Instagram preparando el terreno en la peluquería y poniéndose un gorro que ocultaba el cambio. “He tardado mucho porque me he hecho el alisado, pero ese no es el cambio de look”, empezaba diciendo. Y quiso contextualizar el momento.

“Antes de enseñarlo me voy a poner intensa porque es importante para mí. Creo que es importante ser consciente que todos podemos tener momentos de bajón. Estamos acostumbrados a ver vidas perfectas y falta un poco de realidad. Las redes son muy superficiales”, aseguraba.

Y aunque parezca contradictorio, acudió a una de estas plataformas para desvelar su cambio de look. Casi dos horas de directo en la que pudimos verla delante de la cámara jugando a dar pistas sobre lo que le había hecho a su pelo. Sus seguidores, que no fueron pocos, intentaron adivinar antes de conocer el resultado.

Look con parecidos razonables

“Estoy muy nerviosa”, apuntó antes de desvelar el resultado consciente de todo el hype que había creado. Finalmente se quitó el gorro: “Efectivamente, color rosita. No me he cortado nada, pero necesitaba hacerme algo y me encanta”.

Hubo quién la comparó con Maeve (Emma Mackey) de Sex Education y ella aseguró que la ama y que ojalá. Aunque tampoco le importaría que le dijeran que se parece a Margot Robbie. Y así empezó el momento buscar comparaciones y salieron nombres como Hailey Bieber o Barbara Palvin.

Más de cien mil personas ya han sido testigos de este momento.