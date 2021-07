Mecano: Por qué ‘El 7 de Septiembre’ no es una de las “canciones chorras” de Nacho Cano

Nacho Cano reconocía haber escrito "muchas canciones chorras". Pero El 7 de Septiembre no fue una de ellas. El primer single de Aidalai era una historia que le había pasado a él "con una novia que tuve hace mucho tiempo que conocéis todos porque ya se ha hecho famosa", explicaba en LOS40. Todos los temas del álbum estaban "al máximo nivel", según José María. Hoy, El 7 de Septiembre coincide con otro aniversario: se cumplen 30 años de su llegada al nº1 de LOS40 aquel 27 de Julio de 1991.

El temor de ser "una anécdota prolongada"

Después de llenar estadios con la gira de Descanso Dominical (1998), Mecano se tomó un año de "descanso", antes de retomar el trabajo del siguiente disco. Sin embargo, José María no descansó: "automáticamente empecé a componer, aunque me tiré tres meses sin hacer una canción... no se me ocurría nada y pensé 'coño, a ver si he perdido la inspiración'". Nacho se fue dos meses a la India ("allí meditando") y Ana estuvo en Córcega y Cerdeña o esquiando ("he vivido muy bien").

En 1990 empezaron el laborioso y concienzudo proceso de elaboración del nuevo álbum. El reto era hacer canciones "al máximo nivel" que superaran a las anteriores: "ahí es donde te juegas tu existencia durante tres años o para el resto de tu vida", decía José María Cano en LOS40. "Si nosotros ahora hubiéramos hecho un LP claramente inferior a los anteriores, no habríamos pasado de ser una anécdota prolongada... si ahora nos pegamos una bofetada en la música, la gente deja de tomarte en serio".

Mecano - El 7 de Septiembre (Videoclip.)

Después de siete meses de grabación por separado (Nacho por un lado y José María por otro), con Ana viajando de un estudio a otro y "cantando muchísimo mejor que en los discos anteriores", llegó Aidalai. El 14 de Junio de 1991 estaba en las tiendas. Y Mecano ni se "pegó una bofetada" ni se convirtió en una "anécdota prolongada". Su sexto y último disco de estudio arrasó en España (un millón de copias) y en todo el mundo (tres millones y medio).

"Nos copiamos bastante poco a nosotros mismos"

Torroja destacaba que en Aidalai había "mucha variedad, cada canción ha sido un experimento". Pocos días después del lanzamiento del álbum, los tres componentes de Mecano visitaron el estudio de LOS40 y, charlando con José Antonio Abellán, los hermanos Cano Andrés corroboraban esa diversidad de temas: "Nosotros nos copiamos bastante poco a nosotros mismos... pienso en grupos que llevan mucho tiempo, como los Rolling, y sus canciones suenan demasiado a ellos. Yo creo que nosotros, de disco en disco, hemos evolucionado bastante. Hombre, es la misma Ana cantando, pero nos parecemos poquísimo... si tu oyes la rumba y oyes la salsa... tienen poco que ver".

"He escrito muchas canciones chorras"

Para el repertorio definitivo se eligieron casi las mismas composiciones de Nacho (seis en total) que de José María (siete). Así no hubo enfados. Y la temática era "más seria". Según Nacho "he escrito muchas canciones chorras y en este disco lo que he querido hacer es otro tipo de temas".

El 7 de Septiembre era una de las seis creaciones de Nacho, y no era "chorra". Fue la seleccionada como adelanto del álbum. Según el pequeño de los hermanos Cano: "Yo todo lo que escribo son cosas que me han pasado a mí o que tienen una referencia muy cercana. No puedo acabar una gira y empezar a componer porque entonces lo que escribo es que si he estado en un hotel en Murcia o que me he tirado por el agujero del ascensor".

Sus dos meses en La India "meditando y con mis historias", hicieron que Nacho se diera un baño de realidad: "Pienso que es bueno, cuando vives una vida tan artificial como la nuestra, que estás en hoteles, que no estás en contacto directo con los problemas cotidianos de la gente, antes de hacer un disco, vas a conectar mucho más si te pegas una especie de cura mental a ese nivel, si bajas a los problemas mundanos, a los problemas del día a día de la gente, y en La India tienes todos los problemas que quieras".

"Una novia que conocéis todos porque ya se ha hecho famosa"

El 7 de Septiembre es una historia real, de esas "que me han pasado a mí". ¿Es una canción de amor o de desamor?, preguntaba Abellán. Nacho tampoco lo sabía muy bien: "Cuenta la historia de un aniversario con una novia que tuve hace mucho tiempo que conocéis todos porque ya se ha hecho famosa... ahora no tengo novia, así tengo que tirar de atrás". Y es que el pequeño de los Cano ya se inspiró en ella, en Coloma Fernández Armero, cuando escribió La fuerza del destino.

"Yo desgraciadamente soy de esos que lo pasa fatal y se deprime... es algo que viví y como tengo que escribir temas... bueno, como se case, el 'temón' que voy a hacer", añadía entre bromas Nacho. "Las canciones que me salen más bonitas son las de cosas que me han ocurrido a mí o que están cercanas a mí, pues se me ocurrió hacer esta canción. Pienso, de todas formas, que el hecho de celebrar un aniversario con alguien que te ves de tiempo en tiempo, es algo que nos ocurre a casi todos ¿no?". Bueno, si él lo dice... Por cierto, la relación terminó "porque nos peleábamos más que nos queríamos".

Una historia de amor que empezó "una noche en el bar de oro"

Para ella, la famosa novia y musa de Nacho Cano, sus ocho años de relación con el artista habían sido "una historia de amor preciosa e intensa, muy potente". Coloma, la escritora y poetisa asturiana contó en Vanity Fair lo mucho que le había impactado la canción: "Me conmovió muchísimo la frase 'aunque empeñados en soplar/hay llamas que ni con el mar', mucho. Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo",

Jose María Cano, Ana Torroja y Nacho Cano / David Niviere, Getty Images

El romance había comenzado el 7 de Septiembre de 1981, en "el bar de oro" (el Golden Village), como explicaba Nacho en La fuerza del destino. Y lo que es cierto que años después de romper sus lazos, quedaban cada 7 de Septiembre para celebrar ese aniversario, aunque quizá la cita no era en "la misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo".

Un vídeo a lo 'Metrópolis' de Fritz Lang

El vídeo de El 7 de Septiembre, en blanco y negro, está basado en Metrópolis, la película muda de ciencia ficción dirigida por el alemán Fritz Lang en 1927. Realmente, no parece que exista conexión alguna entre la historia del vídeo y lo que cuenta la canción.

"Bueno, sobre todo partíamos de lo que no queríamos hacer. Y lo que no queríamos hacer era la típica historia de la parejita y tal, porque esa historia ya la cuenta la canción. El realizador tuvo una idea muy buena que era basarse en la película. Como al mismo tiempo tiene un sonido bastante marcado, como de máquina, como esas películas que hacían en el pasado sobre el futuro, como Metrópolis y tal. Nos fuimos a una fábrica de cemento y ha quedado un vídeo precioso", explicaba Nacho Cano para el programa Rápido de TVE

El álbum de Mecano con más nº1 en LOS40

El 7 de Septiembre, la canción de amor o desamor de Mecano, es un himno pop que ha trascendido en el tiempo. Prueba de ello es que esa fecha sigue recordándose año tras año en las redes sociales. Hay otra fecha, la del 27 de Julio de 1991, que hay también que celebrar, porque fue ese día cuando el single del grupo madrileño llegaba al nº1 de Los 40 Principales. Hace ahora 30 años.

Llama poderosamente la atención que seis singles de Aidalai llegaran al puesto principal de LOS40. Nunca antes, ningún otro álbum del grupo había logrado semejante éxito. Después de El 7 de Septiembre, fueron pasando por el trono: El peón de rey negras (12/10/1991), Naturaleza muerta (30/11/1991), Dalai Lama (07/03/1992), Una rosa es una rosa (22/08/1992) y El fallo positivo (10/10/1992).

Prácticamente la mitad del repertorio del último disco de Mecano fue nº1 en LOS40. Además, de los quince números uno en LOS40 que consiguió el trío a lo largo de toda su carrera, seis eran de Aidalai. Es por eso que, en aquel momento, Joaquín Luqui se hacía esta reflexión: "Ya es hora de decir que tenemos en España grandes artistas y grandes grupos, pero realmente el caso de Mecano es excepcional ¿Cuántos artistas hay con tantos años como Mecano, con tantos éxitos como Mecano, que siguen teniendo tanto números 1 como Mecano?"