Ana Torroja descarta una reunión de Mecano: “No va a ocurrir”

Han pasado ya 40 años desde que Mecano se presentó al mundo con su primera canción. Fue Hoy no me puedo levantar, un tema que acompañó al trío durante el resto de su carrera como uno de los más emblemáticos. Después de cuatro décadas, Ana Torroja, la que fuera vocalista de la banda, sigue teniéndola muy presente. "Fue nuestra carta de presentación, no sabíamos lo que iba a pasar con este tema y si iba a seguir el camino que queríamos. La gente tardó un poquito en entrar en nuestra música, pero una vez que conocieron a Mecano fue una trayectoria de éxito tras éxito", dice la artista en su visita a Morning Box.

LOS40 siempre han sido grandes aliados de la música de Ana, José María y Nacho Cano, verdaderos "compañeros de viaje", como recuerda la madrileña. De hecho, se emociona al recordar la inauguración de un estudio en la sede de Barcelona que llevaba su nombre. "Al grabar Hoy no me puedo levantar estaba tranquila, pero la primera vez que la escuché en la radio me resultó extrañísimo", dice durante la entrevista.

Se ha hablado mucho de la posibilidad de una reunión de la banda desde esos Premios Amigo de 1998 en los que anunciaron su separación. Los deseos de millones de fans siempre han hecho que tengan la puerta abierta a la posibilidad de una gira, pero según dice la propia artista, no han coincidido en los momentos en los que querían llevarlo a cabo. "La vida sigue y cada vez es más difícil coincidir, no va a ocurrir", sentencia Torroja.

La artista no siente nostalgia de las canciones de Mecano ni de esa etapa en su carrera, porque sigue muy cerca de ella. "Tengo el regalo que me hicieron Nacho y Jose de poder seguir cantando las canciones", continúa, y la prueba de esto es la próxima gira que comenzará en muy pocos días y que la llevará por varios puntos de nuestro país.

Ana Torroja acaba de lanzar Mil razones, su primer disco en 11 años. Además de Llama, Ya fue y Cuando tú me bailas, los primeros singles de este nuevo trabajo que ya escuchamos hace unos meses, destaca Hora y cuarto, la colaboración con Alaska, como un ejemplo más de los ritmos bailables y alegres que el disco incluye. Se trata de un tema en el que ambas artistas, con carreras de más de cuatro décadas, unen toda la fuerza y energía que las caracteriza.

Para presentar este nuevo trabajo, Ana Torroja hará una gira durante este verano con la que llegará a varias ciudades de nuestro país. Aquí tienes toda la información y venta de entradas.