Pilar Rubio celebra el primer cumple de su hijo Máximo Adriano, pero sin Sergio Ramos al que manda un mensaje

La vida de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha cambiado debido a la salida del Real Madrid el futbolista y el fichaje por el PSG que ha obligado a su traslado a París. Porque si hay algo que siempre han tenido claro es que la familia va a permanecer unida.

Allí han celebrado el primer cumpleaños del peque de la casa. Hace un año ya que Máximo Adriano llegaba a sus vidas y se convertía en el cuarto hijo de la familia a la que parece que se le resiste la llegada de una niña.

“Hoy cumple un año nuestro bebé, #máximoadriano 😍. Es imposible describir con palabras la sensación de tenerte en los brazos, de verte reír y disfrutar. Gracias por todo lo que nos das, somos los padres más afortunados del mundo. Siempre contigo, mi amor. Te amamos ❤️FAMILY❤️ @sergioramos #sergiojr #marco #alex #máximoadriano”, escribía Pilar Rubio en sus redes. Y es que está claro que está enamorada de su bebé.

Un pequeño rubito de ojos enormes, muy marca de la casa. La colaboradora compartía una segunda publicación en la que podemos verla junto a todos sus hijos detrás de la tarta con velas. Faltaba uno en la imagen. Papá no pudo estar con ellos en la celebración por sus compromisos laborales. De ahí que su mujer haya querido decirle algo.

Fiesta sin papá

“¡Feliz cumpleaños, mi bebé! #máximoadriano. Te echamos de menos, papá @sergioramos ❤️”, escribía dejando claro lo mucho que sienten que el futbolista no haya podido estar presente. Seguro que él también lo ha sentido.

Felicitaba a su hijo, igual que su mujer, por redes sociales. “Cuando llegaste, hace ya un año, llenaste nuestras vidas de felicidad y amor. Tenemos mucha suerte de tenerte, de sentirte, de enseñarte, de disfrutarte, de aprender contigo. Feliz primer año de vida, #Adriano. Te queremos con locura, hijo. Happy birthday, Adriano. We love you to pieces. ❤️💜❤️ @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco #Alejandro ❤️💜❤️”, compartía dejando claro lo apegado que está a su familia.

En seguida, han llegado los mensajes de amigos y seguidores que también se han unido a las felicitaciones para el pequeño.